Infraestrutura e mobilidade

Prefeitura avança com programa de asfalto e contempla nova via no Distrito Industrial

11/05/2023 | 18:00 | 40

A Prefeitura de João Pessoa segue avançando com o programa de asfaltamento e recapeamento de ruas na Capital. No Distrito Industrial, a Rua José Flávio Pinheiro, que possui 1,24 km e dá acesso a diversas fábricas, está recebendo os serviços da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com investimento de R$ 2 milhões.

No local, a Seinfra está utilizando um método de tratamento do solo, para que ele tenha um grau de compactação e, em seguida, receba a aplicação do asfalto. De acordo com Rodrigo Pacheco, diretor de Manutenção e Conservação (DMC), esse procedimento é bastante comum e eficaz para que a via ofereça ótimas condições para a circulação de veículos.

“Na engenharia existem vários processos de criar base para receber a capa asfáltica. Em cima de paralelo, é porque a via já recebeu esse tipo de pavimento antes, o que é muito comum aqui no Nordeste, que é rico nesse tipo de pedra. Em outras regiões, como Centro-Oeste, Sul e Sudeste, são utilizados outros métodos de compactação, como a gente está fazendo agora”, explicou.

Programas – Com os serviços no Bairro das Indústrias, a Prefeitura de João vai ultrapassar a marca de 112 ruas que receberam o serviço desde o início da atual gestão, em 2021. Já são 40 bairros da contemplados com o Programa de Asfalto.

Em outra frente, a Prefeitura de João Pessoa está realizando o maior programa de pavimentação da história da cidade. Já entregou 118 ruas, outras 190 estão com obras em andamento e mais de 800 receberam ordem de serviço. A meta é superar as mil ruas até o final da atual gestão.