Supercopa de Portugal: prepare suas apostas – BOLA ROLANDO

A temporada esportiva do futebol de Portugal começará no próximo dia 9 de agosto, com o jogo da Supercopa, que colocará frente a frente, como é hábito, o vencedor do Português contra o da Copa de Portugal na época anterior. Isso significa que os dois times mais bem-sucedidos das últimas décadas, e que vencem a maioria dos troféus jogados em Portugal, se encontrarão em uma partida bem viva e emocionante!

Jogo estará em destaque nas bancas de apostas ao vivo

Os jogos importantes do futebol internacional sempre despertam a atenção dos apostadores, e principalmente de quem gosta de apostar ao vivo. Em jogos que se preveem bem equilibrados e com todas as possibilidades em aberto, o apostador entra com sua capacidade de ler as estatísticas ao minuto e as tendências reveladas pelo que está acontecendo no gramado. Quando aposto ao vivo com Novibet, tenho a oportunidade de conseguir boas odds de apostas.

No caso da Supercopa de Portugal, as apostas ao vivo preencherão todas essas características, uma vez que Benfica e Porto parecem ter chances bem equilibradas. Os usuários poderão entrar em direto em sua plataforma da Novibet (retomando o exemplo antes citado) logo que o jogo comece, observar como está correndo e ver as odds propostas pela casa. Imediatamente poderá apostar, por exemplo, em uma vitória portista, se confiar que o alagoano Pepe (que jogou por dez épocas no Real Madrid) seguirá eficaz na defesa e que o ataque portista fará o resto.

O fator extra jogo

Além disso, existe um fator extra jogo que estará na mente dos jogadores e dois técnicos – principalmente no do técnico do Porto, Sérgio Conceição, que jogou muitas épocas no time e é reconhecidamente um torcedor fanático: Benfica e Porto estão empatados em número de troféus oficiais.

Os torcedores estão sempre buscando argumentos para fazer valer a superioridade de seu time sobre os rivais. No momento atual, o Benfica leva mais vitórias no Português, mas o Porto tem sido o time dominante nos últimos 40 anos, incluindo duas vitórias na Champions League/Copa dos Campeões Europeus, enquanto o Benfica não vence esse troféu desde 1962.

E quanto ao número de troféus oficiais vencidos por ambos os times (só relativo ao futebol sénior masculino, claro)? Bem, quem vencer a Supercopa ficará na frente dessa contagem. O jogo é bem mais importante do que possa parecer!

O papel dos técnicos

Ao preparar suas apostas, conte com o papel motivacional dos técnicos. De um lado, o alemão Roger Schmidt, do Benfica, vem de vencer o troféu de campeão da Liga Portuguesa logo em sua primeira época no time. No momento atual, não parecem existir fraquezas na forma como seus jogadores se relacionam com ele, respeitam sua autoridade e entendem sua visão de jogo.

Do outro lado está Sérgio Conceição, que vai para sua sétima temporada consecutiva como treinador e já é o treinador com mais jogos de sempre na história do time. Diz-se que presidente do Porto, Jorge Pinto da Costa, com 85 anos e no comando do clube há mais de 40, escolheu Conceição para ser seu último técnico enquanto presidente, por seu caráter e personalidade e também por ser portista de verdade.

E o fato é que, além de ter vencido o Português já por 3 vezes com o Porto, Conceição venceu na época passada todos os três troféus além do Português: a já referida Copa de Portugal e também a Copa da Liga e a Supercopa no início da época. Certamente que fará tudo para levar “seu” Porto a ultrapassar o rival na contagem de troféus!

