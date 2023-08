Que música de Guilherme Arantes você prefere?

Compartilhe















Guilherme Arantes (Foto/Reprodução) fez 70 anos há pouco. Um talentosíssimo fabricantes de sucessos – é o que se pode dizer dele. Hábil e sensível construtor de melodias. Como hitmaker, pode ser comparado a Lulu Santos, este na guitarra, aquele ao piano.

Gosto e admiro os hitmakers. Muitas canções de Guilherme Arantes estão na nossa memória, mesmo que a gente não tenha parado para ouvi-las com atenção na época em que foram lançadas, mesmo que a gente não seja exatamente fã do cara.

A ode à Terra que há em Planeta Água é comovente, letra e melodia. Essa canção, grito permanente para que cuidemos da nossa casa, tem 40 anos e está aí, bela e intacta.

Qual a música de Guilherme Arantes que você prefere? – foi a pergunta que me fiz enquanto acompanhava as matérias sobre os 70 anos do artista. A escolha é óbvia, mas é a minha: Meu Mundo e Nada Mais.

Baladaço que poderia ser de Elton John ou de Paul McCartney. Ou de Ivan Lins, se ficarmos entre os nossos. Está na minha memória afetiva desde 1976, quando entrou na trilha da novela Anjo Mau, da Globo. Vamos ouvir.

70 anos de Guilherme Arantes

guilherme arantes

Silvio Osias

Deixe um comentário Cancelar resposta

Leia também

Silvio Osias

Um dos grandes compositores americanos não pode mais fazer show porque está ficando surdo

Silvio Osias

Sinead O’Connor pagou caro por rasgar a foto do Papa João Paulo II, mas ela estava certa ao denunciar a pedofilia na Igreja Católica

Silvio Osias

Mick Jagger faz 80 anos. Líder dos Rolling Stones é o maior frontman do rock

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter