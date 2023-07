Gestão e projetos

Cícero Lucena transmite cargo a Leo Bezerra e nomeia nova secretária do Desenvolvimento Social

18/07/2023 | 12:00 | 77

O prefeito Cícero Lucena estará, durante toda a semana, em São Paulo para discutir projetos de interesse da Capital paraibana. Neste período, o vice-prefeito Leo Bezerra assume a gestão municipal interinamente. A passagem oficial de cargo aconteceu na manhã desta terça-feira (18), no Gabinete do Prefeito, em Água Fria. Durante a manhã, Cícero ainda nomeou novo nome para a Secretaria Executiva do Desenvolvimento Social, que passa a ser ocupada por Lucinha Lima.

“Costumo dizer sempre que João Pessoa tem dois prefeitos, pois eu e Leo trabalhamos sempre com muita unidade e envolvimento em todos os projetos. Viajo tranquilo para cuidar dos interesses de João Pessoa, sabendo que a cidade fica em boas mãos. Será uma semana de muito trabalho e que deve render boas notícias para a nossa população”, afirmou o prefeito.

O agora prefeito interino Leo Bezerra falou sobre a responsabilidade mais uma vez assumida. “Recebo novamente a missão de assumir a Prefeitura de João Pessoa e dar sequência às ações em andamento com muita dedicação e trabalho. Recebo essa responsabilidade sempre com muito anseio de cuidar da cidade que amo”, afirmou.

Sedes – Antes de passar o cargo, o prefeito Cícero Lucena nomeou para a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social a enfermeira Carmem Lúcia de Lima, mais conhecida como Lucinha Lima. Carmem Lúcia é primeira suplente de deputado estadual e missionária da Assembleia de Deus, onde também apresenta programa de rádio.