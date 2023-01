Neste sábado

Prefeitura realiza vacinação contra Covid-19 no Busto de Tamandaré e no Mangabeira Shopping no acesso para pedestres

20/01/2023 | 17:00 | 75

Garantindo a prevenção e o cuidado da população pessoense, neste sábado (21), a Campanha de vacinação acontece exclusivamente no acesso para pedestres do Mangabeira Shopping, no período das 8h às 16h, e no Busto de Tamandaré, que estará atendendo à população e aos turistas das 15h às 21h. No domingo (22), os profissionais de saúde estarão com ações preventivas apenas no Busto de Tamandaré, no mesmo horário.

“Neste sábado, as vacinas para crianças a partir de seis meses contra Covid-19 somente serão realizadas no Mangabeira Shopping, que estará funcionando apenas no acesso aos pedestres”, reforçou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura. “Alertamos aos pais que fiquem atentos às datas de retorno das crianças e adolescentes para completar o esquema vacinal ou, tomar as doses e reforço, seguindo a programação de vacinação disponibilizada pela Secretaria de Saúde. A vacina é segura e garante a proteção contra doença”, completou o coordenador.

A ida ao posto de saúde ou a uma unidade itinerante é uma oportunidade para as pessoas colocar em dia também a vacina de rotina, com a atualização da caderneta de vacinação.

Todos os serviços ofertam os imunizantes de campanha e de rotina, garantindo a assistência preventiva. Já o número Disque Vacina funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelos números (83) 98600-4815 e 3212-3371, e continuará atendendo para realização de agendamentos apenas de crianças com comorbidades e acamadas, restritas aos leitos.

Documentação para crianças – No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial ou certidão de nascimento da criança e cartão SUS.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado (21):

Ação ‘Verão Saúde’

Local: Busto de Tamandaré

Horário: 15h às 21h

Imunizantes: Hepatite B, Febre Amarela, dT, Tríplice Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) e Covid-19 para adolescentes e adultos.

Outros serviços: Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais; distribuição de preservativos masculino e feminino.

Mangabeira Shopping (acesso pedestres e drive thru)

Imunizantes: Todos os imunizantes de cartão de vacina (calendário de rotina) e Covid-19 para todos os públicos elegíveis a vacinação (a partir de seis meses de idade)

Horário: 8h às 16h.