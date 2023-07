Godoy Cruz x Defensores Unidos: ONDE ASSISTIR AO VIVO COPA DA ARGENTINA, HOJE (27/06), ESCALAÇÕES E NARRAÇÃO

A partida entre Godoy Cruz x Defensores Unidos é válida pela Copa DA ARGENTINA 2022, UMA competição de nível nacional além DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (27/06) às 17:10 hs. O mandante do jogo é Godoy . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’.

pré-jogo/ narração Godoy Cruz x Defensores Unidos – JOGO AO VIVO AQUI

A partida de hoje estará disponível para os assinantes da bet365 e poderá ser assistida ao vivo (apenas para apostadores com saldo). Aliás, a FOX cancelou alguns canais no Brasil, incluindo o Esporte Interativo e a própria FOX, mas transmite jogos importantes por seus canais da Turner, SPACE E TNT e não transmitirá mais o campeonato para o Brasil. Por outro lado, a ESPN e a FOX e o grupo Disney, assumiu as transmissões da competição para o Brasil e agora, é oficialmente o canal do Campeonato Argentino em terras brasileiras.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

PALPITES

17:10 Godoy Cruz 2 x 1 Defensores Unidos –

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

breve

ONDE ASSISTIR Godoy Cruz x Defensores Unidos ao vivo HOJE (27/06) às 17:10 hs – COPA DA ARGENTINA

Todos os jogos os da Série A do campeonato argentino podem ser acompanhadas pela bet365 . O serviço de streaming está disponível em aplicativos para Android e IOS, além de disponibilizar um endereço para que o assinante assista ao vivo.

STARPLUS = SIM – FOX/ESPN: NÃO – AO VIVO AQUI (NARRAÇÃO )

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo oficial da FOX não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

COPA DA ARGENTINA

A Copa Argentina é um torneio oficial que voltou a ser reeditado em 2011, organizada pela AFA, a partir da edição 2012/13, a fim de classificar uma equipe para a Copa Libertadores da América.

Participam os clubes pertencentes as cinco divisões diretamente filiados à AFA, os membros do Torneo Argentino A e Torneo Argentino B, e quatro equipes de cada uma das províncias que não têm representantes regulares. (La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego e Neuquén) O vencedor disputa a Supercopa Argentina.

Houve apenas duas edições anteriores, em 1969 e 1970, embora esta última não tenha sido disputado até o fim, quando foi campeão o Boca Juniors, que derrotou Atlanta no final de 1969. A equipe vice-campeã participou da Recopa Sul-Americana de Clubes de 1970 para substituir o vencedor Boca Juniors, que não podia jogar simultaneamente por ter se classificado para a Taça Libertadores da América de 1970.

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

ÚLTIMOS CAMPEÕES

TEMPORADA CAMPEÃO Copa Argentina 2022 Copa Argentina 2020 Boca Juniors Copa Argentina 2019 River Plate Copa Argentina 2018 Rosario Central Copa Argentina 2017 River Plate Copa Argentina 2016 River Plate Copa Argentina 2014/2015 Boca Juniors Copa Argentina 2013/2014 Huracán Copa Argentina 2012/2013 Arsenal Sarandí Copa Argentina 2011/2012 Boca Juniors

