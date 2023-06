Neste domingo

Funjope apoia realização do ‘Trem do Forró’ com trios de forró pé de serra

29/06/2023 | 20:00 | 79

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), está apoiando o ‘Trem do Forró’ com dois trios de forró pé de serra. O evento é uma realização da Associação Paraibana de Imprensa (API), em parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), e acontece neste domingo (2). O percurso será de ida e volta entre João Pessoa e Santa Rita, transportando uma média de 600 pessoas em dois vagões.

“Nós, da Prefeitura e da Funjope, abraçamos a ideia da API e da CBTU como uma forma de valorizar a tradição do São João e também para estimular as pessoas a circularem mais pelo nosso Centro Histórico. A CBTU está localizada ali próximo ao Porto do Capim, no coração do Centro Histórico de João Pessoa. Portanto, quanto mais pessoas e atividades levarmos para aquele ambiente, mais valoriza o território. Isso é importante para nós e para a cidade de João Pessoa”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

“A API foi convidada pela CBTU para fazer parte desse projeto e, como já trabalhamos com a Funjope em outros projetos e eventos, solicitamos o apoio e fomos prontamente atendidos pelo diretor Marcus Alves”, afirmou o presidente da API, Marcos Wéric. “É importante porque é tradição pura, a do São João, do forró pé de serra com a da ferrovia, dos trens urbanos que significam muito para nossa cidade e nosso estado. Agradecemos à Funjope. Será uma linda festa”, complementou.

Paulo Barreto, superintendente da CBTU João Pessoa, também agradeceu. “A CBTU João Pessoa se sente honrada e agradece o apoio da Funjope. Com essa parceria iniciamos um trabalho conjunto em prol da cultura e eventos na cidade de João Pessoa. A CBTU, sempre parceira da Prefeitura da Capital em diversos segmentos, agora se sente multicultural com o trabalho sério e competente da Funjope no desenvolvimento e resgate da cultura popular em João Pessoa”, disse.