Sampaio Corrêa x Olaria E Maricá x Gonçalense ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CARIOCA A2 2023

A partida entre Sampaio Corrêa x Olaria E Maricá x Gonçalense Acontece HOJE (24/06) às 15 hs O mandante da partida é o Sampaio que busca a vitória com seu mando. A partida á válida pelo Campeonato Carioca A2 de 2023. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV

Maricá x Gonçalense

CARIOCÃO SÉRIE A 2023

Com o fim do contrato com a Globo, as partidas do GE.com, SPORTV, Premiere e Globo, deixarão de ser exibidos e apenas algumas TVs dos próprios clubes estão transmitindo os jogos. A FLATV e a VascoTV já usaram de seus canais para levar suas partidas aos torcedores. Veja a seguir onde acompanhar a partida. A novidade em 2022 será a entrada dos canais Flow Sport Club, na Twitch e no YouTube, e dos streamers Casimiro, Gaules e Ronaldo TV, na Twitch.

O Campeonato Carioca de 2022 terá 12 times se enfrentando em turno único, que é chamado de Taça Guanabara, onde os quatro melhores times avançam para as semifinais. Entretanto, aqueles que ficarem entre o quinto e oitavo não poderão disputar o título simbólico da Taça Rio.

A FERJ também divulgou a previsão do primeiro clássico da competição, na rodada quatro, que será entre Flamengo e Fluminense, que foram os times que decidiram o estadual de 2021 e as notícias do Flamengo, notícias do Vasco e notícias do Fluminense, o leitor do Opinião e Notícia acompanha nos sites do grupo MRnews.

O FLUZÃO ACABOU CAMPEÃO

JOGOS DE HOJE DO CARIOCÃO A2 2022

15:00 Friburguense x Macaé Rodada 7 15:00 Sampaio Corrêa-RJ x Olaria Rodada 7 15:00 Maricá FC x Gonçalense Rodada 7 15:00 Cabofriense x Americano

NA SERIE A A RecordTV fechou com três dos quatro maiores clubes do Rio de Janeiro para tranmissão em TV Aberta, o Vasco, Fluminense e Botafogo. O Flamengo ainda não assinou com uma emissora. Em TV PPV, a Claro TV e a SKY fecharam com os clubes e farão divisão de receita para os assinantes. NA SÉRIE B, OS CANAIS DO YOUTUBE DOS TIMES PODERÃO TRANSMITIR OS JOGOS AO VIVO

CAMPEONATO CARIOCA A2 DE 2022

Campeonato Carioca de Futebol de 2022 – Série A2 é a 45ª edição da segunda divisão do futebol no Rio de Janeiro. A disputa é organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Desde 2021, a segunda divisão do Campeonato Carioca é chamada de Série A2. A temporada de 2022 conta com os ajustes determinados e realizados como consequência da criação do Campeonato Carioca de Futebol – Série A2 (que foi criada como a segunda divisão) e reformulação do Campeonato Carioca de Futebol – Série B1 (que passou a ser a terceira divisão) em 2021, e que contarão cada qual com a participação de 12 equipes

