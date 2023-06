Arte e diversão

Tardezinha Inclusiva realiza passeio com crianças autistas e T21 na Estação Turma da Mônica

27/06/2023 | 19:00 | 77

O projeto Tardezinha Inclusiva, que é parte da iniciativa Somos Capazes, realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), levou, na tarde desta terça-feira (27), um grupo de 80 crianças autistas e T21 e seus familiares para um passeio na Estação Turma da Mônica, no bairro de Manaíra. Foi uma tarde inteira de diversão e inclusão por meio da arte e da cultura.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, disse que esta ação com as crianças na Estação Turma da Mônica é um desdobramento do trabalho de inclusão social por meio da arte realizado pela Funjope, no Centro Cultural de Mangabeira. “Já fizemos piquenique inclusivo e agora estamos agregando mais essa experiência para crianças autistas. Estamos, assim, construindo uma rede de instituições, criando ambientes inclusivos, públicos e privados, na cidade de João Pessoa”, declarou.

Ele agradeceu à Estação Turma da Mônica por todo acolhimento que deu às crianças com lanches e brincadeiras. “Isso é uma prova de que as crianças autistas não precisam ficar excluídas da sociedade. Ao contrário, precisam estar em diversos ambientes, brincando, se divertindo, aprendendo, trabalhando com arte, com cultura”, acrescentou Marcus Alves.

Quem abriu o espaço também demonstrou o reconhecimento da importância de novas portas se abrindo para essas crianças. “Foi uma alegria e grande emoção acolher as crianças e as famílias desse projeto tão nobre. Um prazer ver o rostinho feliz de cada criança se divertindo, gastando energia e aproveitando nosso cenário e brincadeiras”, afirmou Fabiana Arrais, gerente da Estação Turma da Mônica.

“Nós nos emocionamos bastante em proporcionar esses momentos únicos de inclusão, empatia e afeto. Trabalhamos com amor para levar a conscientização da inclusão social para mais famílias. Isso é o mais gratificante. Poder transformar um dia que poderia ser comum, mas se transformou em um dia mágico”, emendou.

Para a dona de casa Amíris Marinho, o passeio não poderia ter sido melhor. Mãe de Davi Lucas, de 06 anos, autista, ela resumiu a experiência como maravilhosa. “Meu filho amou. Foi um prazer para todas nós, como mães, ver nossos filhos brincando, se divertindo, interagindo. Até eu brinquei. Foi muito bom. Estou maravilhada”, disse, resumindo o sentimento das demais mães que participaram do passeio.

Nik Fernandes, uma das idealizadoras da Tardezinha Inclusiva, conta que o passeio acontece em parceria com Fabiana Arrais, representante da Estação Turma da Mônica. Ela afirma que, a partir da Tardezinha, surgiu a ideia de levar algumas crianças, selecionadas por meio de cadastro, para conhecer a Estação neste período de férias.

“É uma parceria sensacional da Tardezinha Inclusiva com a Estação Turma da Mônica. O objetivo é promover a inclusão social com a arte, a cultura, fazendo com que as famílias tenham lazer e acolhimento. A ideia é também sensibilizar a sociedade que ainda se assusta ao se deparar com crianças que têm necessidades especiais”, declara Nik.

Ela acrescenta que a Tardezinha Inclusiva é uma ação feita em parceria com a Associação Paraibana de Autismo (APA), montada especialmente para estas crianças. Porém, ressalta que elas precisam ocupar outros espaços. “É importante que a sociedade esbarre com essas crianças e, cada vez mais, tenham a consciência, compreensão e empatia ao lidar com essas crianças com suas diferenças”, enfatiza.

A presidente da APA, Hosana Carneiro, afirma que os autistas têm poucos espaços adaptados para eles e, mesmo os espaços que os recebem não têm pessoas capacitadas. “A equipe da Estação Turma da Mônica esteve em duas oficinas na Tardezinha Inclusiva. Eles já têm uma política inclusiva e ofereceram esse momento para as crianças e mais apoio à APA. É um momento muito gratificante porque as famílias que cadastramos são muito carentes e não teriam acesso a um espaço em um shopping num dos bairros nobres da cidade. Algumas pessoas só têm acesso a esse tipo de passeio quando é organizado por alguma entidade”, constatou.

Parcerias – Além da Prefeitura de João Pessoa e da Funjope, a realização é da Estação Turma da Mônica, Associação Paraibana de Autismo (APA), AC Cidadão e Nik Fernandes com sua Turma Tá Blz, um projeto cultural de música e ações para crianças autistas interagirem cada vez mais na sociedade. O evento também conta com o apoio da Secretaria de Inclusão de Cabedelo, mães das crianças e a loja Mundo Nerd.