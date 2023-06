Fim de um ciclo: Gloria Pires encerra contrato com a Globo; Salário milionario foi revelado

A renomada atriz Gloria Pires encerrou seu contrato de exclusividade com a Globo, marcando o fim de um ciclo de 54 anos de trabalho na emissora. Segundo informações do site Notícias da TV, Gloria foi abordada pela emissora no ano passado com uma proposta de renovação por um curto período, porém, ela decidiu permanecer apenas até concluir as gravações da novela Terra e Paixão, como já estava planejado. De acordo com a fonte citada, Gloria deseja ter a liberdade de escolher os papéis que irá desempenhar em sua carreira.

A Globo manifestou interesse em continuar trabalhando com a atriz em contratos por obra, assim como tem feito com outros nomes renomados. Por sua vez, Gloria também busca explorar novos horizontes, uma vez que esteve vinculada à emissora desde os cinco anos de idade.

É importante ressaltar que o salário de Gloria Pires na Globo era bastante expressivo, ultrapassando a marca de R$ 300 mil mensais, com possibilidade de aumento quando estava em atividade.

Embora mantenha gratidão pela emissora onde dedicou mais de meio século de sua vida, Gloria sente o desejo de se dedicar a trabalhos mais curtos e desafiadores, como produções cinematográficas e plataformas de streaming.

Há relatos de fontes próximas a Gloria Pires que alegam que um fator significativo em sua decisão de sair da emissora foi ter sido substituída por Regina Casé na novela Todas as Flores. Na ocasião, Gloria estava escalada para o papel, mas soube da substituição através da imprensa.

Posteriormente, Walcyr Carrasco teria expressado o desejo de contar com a atriz em Terra e Paixão, prometendo a ela um papel de destaque na trama como a vilã Irene. Gloria aceitou o convite e atualmente está envolvida com as gravações deste projeto.

Simone Mendes, ex-dupla de Simaria, não se contém após atitude de Luciano Huck: ‘Golpe baixo’

No último domingo, dia 18 de junho, Luciano Huck trouxe mais uma dose de emoção ao palco do programa Domingão com Huck, exibido pela Globo. Dessa vez, foi a cantora Simone Mendes quem recebeu uma surpresa do apresentador e foi homenageada de forma emocionante, sendo ovacionada pelo público presente.

O momento de surpresa começou com a exibição de um vídeo de Ivete Sangalo, elogiando a talentosa irmã de Simaria. As palavras carinhosas de Ivete tocaram o coração de Simone, que não conseguiu segurar as lágrimas diante da demonstração de afeto e admiração da amiga. “Simone é uma cantora excepcional, uma amiga tão grandiosa quanto cantora. Um coração cheio de amor. Nós somos muito parceiras, conversamos muito, trocamos ideias sobre a vida, música, filhos, casamento”, disse Ivete.

Profundamente tocada, Simone expressou sua gratidão: “Aí é golpe baixo… A Ivete é uma pessoa muito humana, linda, de um coração gigantesco e que se preocupa com os outros”. Ela também revelou que aprende muito com a amiga e adora compartilhar fofocas com ela.

Após seguir seu caminho solo na carreira musical, Simone recebeu uma surpresa emocionante no palco. Em reconhecimento aos incríveis 200 milhões de streams de sua nova música, “Erro Gostoso”, a cantora foi presenteada com um disco de diamante duplo.

O gesto foi feito por Luciano Huck, que entrou no palco segurando uma placa representando o prêmio, deixando Simone sem palavras diante desse reconhecimento especial. Comovida, ela expressou sua gratidão à sua equipe e ao seu público por essa conquista notável, que veio quase um ano após a separação da dupla Simone e Simaria, ocorrida em agosto do ano passado, após um período de especulações e discussões públicas.

Simone Mendes mostrou sua força ao seguir em frente após o fim da dupla e agora colhe os frutos de seu trabalho solo. A homenagem de Luciano Huck foi um momento marcante em sua carreira, reafirmando seu talento e sucesso como artista. Com o apoio de seus fãs e o reconhecimento da indústria musical, Simone continua trilhando seu caminho brilhante na música brasileira.

Coisa de Alma: Filho de Marília Mendonça vê sósia da sertaneja cantando e surpreende ao revelar o que sentiu

O legado deixado por Marília Mendonça continua vivo na memória de seus fãs, mesmo após a trágica perda da cantora em um acidente aéreo em Minas Gerais, no ano passado. E parece que a semelhança entre Marília e seus admiradores não se limita apenas à paixão pela música, pois alguns deles se tornaram verdadeiros sósias da sertaneja, como é o caso de Juliana Cavalheiro Bentz, uma jovem que emociona a todos com seu talento vocal.

Juliana ganhou notoriedade em todo o Brasil depois que um vídeo dela viralizou nas redes sociais, mostrando sua interpretação de uma música de Marília Mendonça. Os internautas rapidamente aprovaram o talento da jovem e a forma como ela se assemelha à famosa cantora.

Além da voz incrivelmente semelhante à de Marília Mendonça, Juliana também compartilha traços físicos que lembram muito a artista. Surpreendentemente, até a mãe de Marília, a senhora Ruth Moreira, elogiou a “sósia” de sua filha, expressando sua aprovação pela jovem talentosa.

Ruth Moreira recebeu um vídeo de Juliana e ficou tão impressionada que decidiu seguir a cantora nas redes sociais. Além disso, ela enviou uma mensagem perguntando se era Juliana quem estava cantando. A jovem confirmou que era ela mesma e revelou que sempre foi fã de Marília Mendonça. Emocionada, Juliana disse: “Eu estou chorando aqui. Estou emocionada. Eu sempre amei vocês”. A senhora Ruth compartilhou que mostrou o vídeo da sósia para o filho de Marília Mendonça, que prontamente identificou a semelhança e pensou que era sua mãe.

Em um gesto de incentivo, a mãe da sertaneja encorajou Juliana Bentz a seguir em frente, ressaltando que Marília deixou um legado na história das mulheres. O pequeno Léo, filho da cantora com Murilo Huff, também teve a guarda compartilhada com a avó Ruth, e ele foi quem reconheceu a “mamãe” no vídeo da sósia.

Essa história mostra como o talento e a semelhança física podem criar conexões emocionais e perpetuar a memória de artistas queridos. Juliana Bentz certamente encontrou uma forma especial de honrar Marília Mendonça e sua música, cativando o coração dos fãs e até mesmo do filho da cantora.

Fátima Bernardes e Globo enfrentam crise e com triste notícia não têm motivos para sorrir

A trajetória de Fátima Bernardes na Globo tem sido marcada por mudanças e novos desafios. Após deixar o programa Encontro no ano passado, a jornalista migrou para o The Voice, onde comandou o The Voice Brasil e, atualmente, está à frente do The Voice Kids. No entanto, nem tudo são flores para a apresentadora e a emissora, pois enfrentam alguns obstáculos que vêm afetando sua audiência e a atração de anunciantes.

A presença de Fátima Bernardes como apresentadora do The Voice Kids poderia ter sido um atrativo para os anunciantes, mas não foi o que ocorreu. O formato desgastado do talent show contribuiu para que os anunciantes não se interessassem pela atração, resultando em uma dificuldade em encontrar patrocinadores para o programa.

Embora a Globo seja conhecida por sua força de audiência e seus programas geralmente liderem os índices, o The Voice Kids não tem alcançado bons resultados. No último domingo (28), o programa registrou uma média de apenas 11,8 pontos. Em contrapartida, o filme exibido antes alcançou 12,2 pontos de média, enquanto o jogo que veio depois atingiu impressionantes 28 pontos de pico. Essa queda de audiência pode ser considerada preocupante, e a concorrência, como o programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, tem se beneficiado disso, registrando picos de nove pontos no confronto com Fátima Bernardes.

A falta de interesse dos anunciantes também é uma questão relevante para a continuidade dos programas de TV. Os programas dependem do apoio financeiro dos anunciantes, e cada marca que se associa a um programa contribui financeiramente para sua exibição. A expectativa era de uma grande procura devido à presença de Fátima Bernardes, porém, a realidade foi diferente. A falta de interesse dos anunciantes pode levantar questionamentos sobre o futuro dos programas The Voice.

Diante desses desafios, Fátima Bernardes e a Globo precisam encontrar soluções para reverter a queda de audiência e atrair novamente os anunciantes. A renovação do formato do programa e estratégias de marketing podem ser necessárias para manter o interesse do público e despertar o interesse dos anunciantes. Resta acompanhar os próximos passos da emissora e de Fátima Bernardes para saber como enfrentarão esses desafios e se conseguirão recuperar a audiência e o apoio dos anunciantes.

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, cresceu e agora tem 12 anos.

A menina é muito querida nas redes sociais e gosta de compartilhar momentos do seu dia a dia com os milhares de fãs e seguidores que acompanham sua rotina nas redes sociais.

Ela publicou uma foto que encantou seus seguidores ao revelar uma curiosidade sobre sua aparência transformada. Rafaella fez questão de mostrar que a cor dos seus olhos se adapta de acordo com a intensidade da luz.

Para comprovar isso, ela comparou duas imagens para evidenciar a diferença. “Hoje meus olhos verdes resolveram aparecer! Nunca tinham ficado verdes antes! Verde e azul!”, escreveu ela na publicação que você pode conferir abaixo. Em uma das fotos, ela até escreveu: “Reparem a diferença! Amando!”.

Rafinha Justus recebe a vacina contra a Covid Recentemente, a menina apareceu no Instagram de sua famosa mãe, que possui mais de 8 milhões de seguidores. A publicação da apresentadora da RecordTV foi para compartilhar uma notícia muito especial e reconfortante.

Chegou a vez da menina tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus, e esse momento, repleto de alívio e esperança, foi compartilhado com muito carinho pela mamãe. “Enfim, chegou o seu dia, filha. Que emoção! Rafa vacinada. Vacina, sim. Viva o SUS. Viva a ciência”, escreveu na legenda da foto, onde Rafinha aparece segurando o comprovante de vacinação.

