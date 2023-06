Nesta quinta-feira

Eliane, Luka Bass, Danieze Santiago e Fabrício Rodrigues abrem São João Multicultural no Parque Solon de Lucena

20/06/2023 | 18:00 | 122

A programação do São João Multicultural de João Pessoa começa nesta quinta-feira (22), a partir das 19h, com quatro shows no Parque Solon de Lucena, no Centro da Capital. Os artistas Luka Bass, Danieze Santiago, Eliane e Fabrício Rodrigues vão fazer a alegria do público, com muito forró e diversão. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), segue até o domingo (25), com a apresentação de 12 artistas.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, destaca que, ao longo de todo o ano, são realizadas diversas atividades e ações culturais envolvendo todas as linguagens artísticas, literatura, cordel, dança, música, artes plásticas e cinema. “A nossa política de cultura é centrada nessa multiplicidade, nessa diversidade, e aí incluímos os festejos de São João, com as quadrilhas juninas. Nós não temos uma festa unicamente em um mês. Nós temos uma diversidade de ações culturais e somos comprometidos com elas durante todo o ano”, ressalta.

Marcus Alves diz ainda que a expectativa para o São João é muito boa e que a programação está bastante equilibrada, com grupos e bandas que conseguem atrair um público efetivo, especialmente as famílias e turistas que estão na cidade. “Na abertura temos, por exemplo, Eliane, que é considerada a Rainha do Forró e está comemorando 40 anos de carreira. Ao longo da semana, teremos outras bandas diversificadas que vão atrair os seus próprios públicos”, afirmou.

A programação envolve artistas locais e nacionais e isso faz parte do projeto maior do São João da Funjope, que inclui ainda o Festival e a Feira de Literatura e de Cordel, na Feirinha de Tambaú, valorizando outras culturas.

Segurança – Marcus destacou também a segurança do evento este ano, sem nenhum registro de ocorrência policial. Isso, segundo ele, é fruto do planejamento da Funjope, junto com o prefeito Cícero Lucena, que se reuniram com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, além de diversas secretarias municipais para planejar a festa. “O resultado é esse. Um trabalho planejado dá resultado seguro”.

Estrutura – O palco onde vão acontecer os shows está pronto e, no evento, assim como aconteceu na Arena Almeidão, haverá área de acessibilidade. Também serão disponibilizados banheiros químicos, sendo 35 cabines comuns e três acessíveis.

Sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), embora ainda esteja em fase de montagem, alguns brinquedos do parque de diversões já estão funcionando. Haverá também no local um conjunto de 200 comerciantes cadastrados pela Sedurb.

Programação – Para a véspera de São João (23), o comando será de Vicente Nery, James Sousa e Berinho Lima. Já no dia 24, tem Walkyria Santos, Israel Muniz e Forró da Live. A festa termina no dia 25, com Banda Encantu’s, Cavalo de Pau e João Lima.

O São João Multicultural de João Pessoa teve início no dia 7 de junho, com o XVII Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, que seguiu até o domingo (11). Teve também o XX Concurso Paraíba Junino, de 12 a 16, ambos com média de oito mil pessoas por noite.

Para conferir a programação completa do São João Multicultural 2023, clique neste link.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.