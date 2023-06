Recomendação

Semam orienta que as pessoas evitem excessos com fogueiras e fogos de artifício

Junho é o mês mais festejado pelo povo do Nordeste, que ama São João. A festa reúne as mais diversas formas de manifestações culturais, com a gastronomia, as quadrilhas, os shows de forró, as fogueiras e fogos de artifício, as reuniões em família e com amigos. Em toda a região esse é um momento de celebração.

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa tem orientado para que as fogueiras e os fogos de artifício não se tornem uma tradição que incomode ou prejudique quem é mais sensível ou mesmo está doente. Nesse sentido a Semam orienta para que nos bairros, ao invés de acender uma fogueira na frente de cada casa, as pessoas acendam fogueiras coletivas ou mesmo fogueiras cenográficas.

Nos últimos meses houve um aumento considerável no registro de casos de síndromes gripais em crianças e adolescentes. Só nos primeiros 20 dias de março, o número de atendimentos para esses casos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de João Pessoa foi 46% maior do que todo o mês de fevereiro. A fumaça das fogueiras pode agravar o quadro de saúde das pessoas com síndromes gripais e quem sofre com alergias respiratórias.

Em relação aos fogos de artifício, os técnicos da Semam recomendam que as pessoas optem por fogos silenciosos, já que o barulho incomoda pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os gatos e cachorros. Os bichinhos domésticos têm audição extremamente sensível e ficam assustados com o barulho dos fogos.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destaca que a Prefeitura respeita a tradição dos festejos juninos, mas que é preciso bom senso. “É preciso ter empatia uns com os outros. O momento é de festa, das tradicionais brincadeiras, de confraternização, mas nem por isso vamos extrapolar, incomodando as pessoas. Podemos brincar com fogos de baixo calibre, silenciosos, fazer fogueiras cenográficas e evitar o excesso de fumaça. E manter a tradição de uma das festas mais importantes para o povo do Nordeste”, concluiu.