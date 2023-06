‘Arraiá do CRMPI’

Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa realiza festa junina nesta sexta-feira

15/06/2023 | 08:00 | 40

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa realiza nesta sexta-feira (16), às 14h, um arrasta pé junino. O Arraiá do CRMPI 2023 é voltado para o público matriculado nas atividades e será animado pela Banda Roberto e seus 8 Baixos.

Na programação consta ainda apresentação de dança com as alunas da professora Rose e seu grupo Baila Comigo, além de quadrilha, forró pé de serra, sorteio de balaio junino, vendas de comidas típicas e outras animações.

“Essa é uma programação que mantemos a cada ano para estimular o espírito junino nos alunos do Centro. É a hora deles usarem o traje junino, se embalarem na alegria do forró pé de serra, vivenciando todo esse clima que toma conta do Nordeste”, destacou coordenador da instituição, Monsenhor Ednaldo Araújo.

A confraternização junina também encerra a programação do clube neste primeiro semestre de 2023. De acordo com o calendário anual, as atividades entram em recesso nesta sexta-feira, voltando no dia 3 de julho, porém a secretária mantém o funcionamento normal de atendimento para realização de matrículas, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa é administrado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). O espaço funciona na Rua Ana Guedes Vasconcelos, s/n, bairro Altiplano – ao lado da Escola Superior da Magistratura da Paraíba (ESMA-PB).

O CRMPI oferece várias atividades gratuitas à população a partir dos 60 anos, além de atendimento com nutricionista, psicólogos e assistente social, incluindo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de forma a melhorar a qualidade de vida do idoso.

Segundo o coordenador do CRMPI, hoje são mais de 800 alunos, a partir dessa faixa etária, matriculados no Centro que oferece durante todo o ano as seguintes atividades: hidroginástica, aeróbica, alongamento, oficina da memória, artesanato, câmbio, ginástica gerontologica e dinâmica de grupo.

Documentos necessários para realizar a matrícula

Foto 3×4

Xerox RG CPF comprovante de residência

Atestado cardiológico

Para atividades na piscina se faz necessário

Atestado dermatológico

Atestado urológico (homens)

Atestado ginecológico (mulheres)

Informações – Para tirar dúvidas sobre cursos, oficinas, inscrições e horários basta ligar para o telefone: 3214-8188.