Atriz de Terra e Paixão revela outra face de Tony Ramos e entrega como ele age nos bastidores

Durante uma entrevista exclusiva ao Extra, a talentosa atriz Debora Ozório, conhecida por seu papel como Petra na novela Terra e Paixão, compartilhou detalhes sobre sua relação com o veterano ator Tony Ramos nos bastidores da trama, revelando uma faceta do artista que muitos desconheciam.

Debora Ozório falou abertamente sobre como é trabalhar com Tony Ramos e entregou como o ator age longe das câmeras. Com sinceridade, a atriz não poupou elogios ao veterano e aproveitou também para falar sobre sua relação com a renomada atriz Gloria Pires, que interpreta sua mãe na novela Terra e Paixão.

Uma faceta de Tony Ramos desconhecida pelo público Em sua estreia em uma novela das nove da Globo, Debora Ozório teve a oportunidade de contracenar com grandes nomes como Tony Ramos e Gloria Pires. Sobre o veterano Tony Ramos, a atriz revelou uma faceta desconhecida por muitos. “Tony é uma pessoa com um senso de humor surreal. Ele conta piadas e nos faz rir facilmente”, afirmou a intérprete de Petra, revelando como o ator age nos momentos de descontração fora das câmeras.

Debora Ozório descreveu Tony Ramos como uma pessoa incrível e acolhedora. “Eu observo tudo ao meu redor para absorver o máximo de aprendizado”, disse a atriz, destacando seu olhar atento e como ela aproveita os momentos em que está na companhia do renomado ator.

A relação com Gloria Pires nos bastidores de Terra e Paixão Após revelar a personalidade de Tony Ramos por trás das câmeras, Debora Ozório também dedicou palavras elogiosas à veterana atriz Gloria Pires. Segundo a jovem atriz, Gloria é extremamente educada e demonstra um lado materno com seus colegas de elenco na novela. “Ela cuida e orienta o tempo todo”, revelou a intérprete de Petra ao descrever sua relação com a renomada atriz.

A parceria entre Debora Ozório, Tony Ramos e Gloria Pires nos bastidores de Terra e Paixão certamente contribui para a química e qualidade da novela. O talento e a generosidade desses grandes artistas são evidentes, proporcionando um ambiente de trabalho harmonioso e enriquecedor para todos os envolvidos na produção.

Christiane Torloni, uma renomada atriz brasileira de 65 anos, surpreendeu ao fazer sua primeira aparição pública ao lado de seu namorado,

Randal Juliano, durante o festival de música Rock in Rio. O casal aproveitou a noite juntos e desfrutou dos shows e da energia contagiante do evento.

Randal Juliano, de 43 anos, é um operador de som que trabalha há anos ao lado de Christiane Torloni. Ele acompanha a atriz em suas peças de teatro e juntos já viajaram por várias partes do Brasil, unindo profissionalismo e romance.

Essa aparição pública vai de encontro ao comportamento discreto que Christiane Torloni costuma adotar quando se trata de sua vida pessoal, especialmente em relação aos relacionamentos amorosos. Aos 65 anos, a atriz sempre manteve sua privacidade, mas agora parece ter perdido a vergonha de compartilhar momentos ao lado de seu parceiro.

Além de sua carreira de sucesso no mundo das artes, Christiane Torloni também é conhecida nas redes sociais por um famoso meme que ela mesma criou. O bordão “Dia de rock, bebê!” se tornou bastante popular e a atriz encara a brincadeira com bom humor, divertindo-se com a situação.

Na verdade, a expressão “bebê” é uma característica marcante de Christiane Torloni em sua vida cotidiana. Ela utiliza esse termo carinhoso para se dirigir às pessoas com quem tem proximidade, sendo uma maneira afetuosa de se referir aos seus interlocutores durante uma conversa.

“Acho isso muito engraçado porque as pessoas mais próximas sabem que tenho esse hábito carinhoso de chamar as pessoas de bebê. É uma delícia ver como há espaço para alegria. Quando algo é genuíno, toca o coração das pessoas e se espalha”, declarou a atriz em uma entrevista no lounge do Rock in Rio.

A aparição de Christiane Torloni ao lado de seu namorado Randal Juliano no Rock in Rio mostra que a atriz está vivendo uma fase de plenitude e aproveitando a vida ao lado de alguém especial. Sua atitude inspira outras pessoas a serem autênticas e a desfrutarem de relacionamentos felizes, independentemente da idade ou de convenções sociais.

View this post on Instagram

A post shared by Christiane Torloni (@christorloni)

Juliana Paes, renomada atriz, decidiu deixar o cargo de jurada no programa Caldeirão com Mion, transmitido aos sábados pela Rede Globo. A atriz vai se dedicar a um novo projeto

A decisão de Juliana Paes em se afastar do programa levou a equipe do Caldeirão com Mion a buscar substitutos para ocupar o lugar da atriz como jurada. Diferentes personalidades foram convidadas para um rodízio especial, trazendo suas perspectivas e experiências para enriquecer as avaliações das competições. Entre os convidados confirmados estão Tiago Iorc, Lexa e Lilia Cabral.

A artista optou por sair do quadro Caldeirola a fim de se dedicar inteiramente às gravações da novela Pedaço de Mim, que será lançada na Netflix.

Na trama de Pedaço de Mim, Juliana Paes assumirá o papel da personagem Liana, uma mulher casada com Tomás, interpretado por Vladimir Brichta. A personagem enfrentará momentos trágicos e desafiadores ao lidar com o desejo de se tornar mãe ao longo da história.

Enquanto isso, as gravações da novela Pedaço de Mim estão em pleno andamento no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro. Sob a direção de Maurício Farias e escrita por Angela Chaves, a trama promete emocionar o público com sua narrativa envolvente e tocante.

Uma curiosidade sobre Pedaço de Mim é que a série terá uma quantidade maior de episódios em comparação com as séries convencionais da Netflix. Com Juliana Paes como protagonista, a produção ainda não tem data definida para sua estreia.

Ex-marido de Preta Gil viaja com amante durante seu tratamento de câncer e pede para cantora algo ‘inusitado’ , diz colunista Leo Dias.

De acordo com o renomado colunista Leo Dias, surgiram informações reveladoras sobre a conduta de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, em meio ao delicado processo de tratamento contra o câncer da cantora. Segundo relatado, Rodrigo teria se recusado a interromper sua viagem ao Uruguai na companhia de sua amante, Ingrid Lima, para estar ao lado de Preta durante esse período desafiador.

A situação teria se tornado ainda mais controversa quando Ingrid, a amante em questão, teria solicitado a Rodrigo que retornasse prontamente ao Brasil para oferecer apoio à cantora. Entretanto, contrariando os pedidos tanto da amante quanto de Preta, o personal trainer só teria retornado ao país três dias após o pedido, prolongando o afastamento e a falta de suporte no momento em que a artista mais precisava.

Além disso, Leo Dias também revelou que Rodrigo Godoy teria solicitado a Preta Gil que apagasse todas as fotos em que ele aparecia ao seu lado durante o período de tratamento. Essa atitude surpreendente e desrespeitosa evidencia uma tentativa de apagar registros visuais de sua presença na vida da cantora, mesmo em um momento tão delicado e vulnerável.

Preta Gil, em uma entrevista recente, expôs os desafios que enfrentou durante o processo de separação, revelando a falta de apoio que esperava receber de seu então marido. Ela enfatizou que a decisão de encerrar o casamento foi motivada por um instinto de sobrevivência, colocando sua saúde e tratamento como prioridade máxima. Dessa forma, a cantora optou por finalizar um ciclo que lhe causava danos e seguir adiante com coragem e determinação em sua batalha contra o câncer.

Carolina Dieckmann utilizou suas redes sociais para negar os rumores de que teria passado por

uma harmonização facial. Aos 44 anos, a atriz decidiu abordar o assunto por meio de sua conta no Instagram, rebatendo os comentários de pessoas que sentiram pena dela por supostamente ter mexido em seu rosto.

A renomada artista explicou que estava com uma gripe persistente que não estava melhorando, ressaltando que muitas pessoas enfrentam dores de garganta e gripes durante períodos mais frios. “Eu não sou fã de tomar remédios”, enfatizou.

Dieckmann revelou que só recorre a medicamentos “em último caso”. Ela afirmou que, dessa vez, precisou utilizar um medicamento alopático que causou inchaço em seu rosto. A atriz fez questão de ressaltar que não consultou uma dermatologista para realizar qualquer tipo de procedimento estético.

A atriz também comentou sobre a reação das pessoas em relação ao assunto. Ela compartilhou uma foto em que estava com uma maquiagem bonita, que, segundo ela, disfarçou sua “aparência cansada”. Nos comentários da postagem, Carolina se deparou com várias pessoas expressando pena por ela. Ela esclareceu: “Se vocês querem sentir pena de mim, sintam pena porque estou doentinha”.

Carolina Dieckmann decidiu se pronunciar para mostrar respeito aos seus seguidores. Atualmente no elenco da novela “Vai Na Fé”, da Globo, ela explicou que resolveu abordar o assunto para tranquilizar aqueles que a acompanham no Instagram e que não sentiram pena dela.

A atriz compreende que essas pessoas podem ter pensado que algo mais grave havia ocorrido após ela aparecer com a boca inchada. Ela reiterou que o inchaço foi causado apenas pelo medicamento e, inclusive, fez um pedido aos que sentiram pena dela: “Gente, rezem por mim”.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais