Qualificação profissional

Prefeitura entrega certificados para agentes da Sedurb que concluíram curso de capacitação sobre Direitos Humanos

14/06/2023 | 17:30 | 60

A Prefeitura de João Pessoa entregou, na tarde desta quarta-feira (14), os certificados para agentes de controle urbano que concluíram o curso de capacitação ‘Desenvolvendo práticas de Direitos Humanos na atuação do servidor público municipal’. A iniciativa foi uma parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM). A solenidade aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e contemplou 121 servidores.

O secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Fábio Carneiro, destacou a importância da iniciativa visando a valorização dos servidores e uma melhor prestação de serviço à população. “A capacitação busca humanizar a atuação desses profissionais no que diz respeito à abordagem ao público e fiscalização dos espaços urbanos. Isso mostra a constante valorização que estamos buscando trazer para esses profissionais, que exercem uma função muito importante, que é de lidar com as pessoas e com a fiscalização do espaço público”, afirmou.

Já a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins, destacou a aceitação dos servidores e disse que a iniciativa cumpriu com sua função. “Foi um grande sucesso essa capacitação, por isso quero agradecer a todos que participaram. No fim do curso, ouvimos todos os servidores e constatamos que mais de 90% aprovaram a iniciativa, o que nos deixa muito felizes”, destacou.

A secretária ainda ressaltou que outras capacitações deverão ser realizadas em breve para dar continuidade a esse trabalho que tem sido estimulado pelo prefeito Cícero Lucena.

O servidor Ribamar Ferreira da Silva, que trabalha há 13 anos na Sedurb, foi um dos concluintes do curso. Ele parabenizou a iniciativa pioneira e disse que o curso foi fundamental para uma melhor atuação em seu posto de trabalho. “Esse curso foi muito importante para todos nós que trabalhamos com o público. A nossa abordagem, por exemplo, melhorou 100%, assim como a fiscalização. Essa é a primeira vez que recebemos uma capacitação e esperamos que esse trabalho continue”, disse.

Parcerias – A secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, disse que está feliz em poder contribuir com a capacitação de tantos agentes públicos. Ela agradeceu o convite e reforçou a disposição em continuar apoiando iniciativas como essa. “Como esses agentes trabalham com o público, é fundamental essa capacitação para que eles compreendam os direitos das mulheres e tenham noções de como combater o racismo, enfim, tenham a formação para que o serviço por eles prestados seja feito sempre da melhor maneira possível”, arrematou.

O curso de capacitação contou com o apoio da Secretaria Estadual da Mulher e da Diversidade Humana, Defensoria Pública da Paraíba, Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União, Comissão de Direitos Humanos da OAB-PB, Procuradoria Geral do Município de João Pessoa (Progem), Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica e Movimento de Mulheres em Luta.