com passe valorizado para disputa em Santa Rita, Nilvan ‘visita’ três partidos

Distante da confusão eterna do PL paraibano, desde que decidiu desistir da prefeitura de João Pessoa, o comunicador Nilvan Ferreira está com o passe valorizado para a possibilidade de disputa em Santa Rita. Em Brasília, nos últimos dias ele manteve encontros com lideranças de pelo menos três partidos: o Podemos, o Republicanos e o União Brasil.

No caso do Podemos foi o ex-prefeito Romero Rodrigues que intermediou um encontro entre Ferreira e a presidente nacional da legenda, Renata Abreu.

Já com o Republicanos e o União as conversas avançaram com Efraim e Hugo.

Na pauta dos três encontros esteve uma eventual filiação e a possível candidatura em Santa Rita – costura que passará, obviamente, pela conjuntura dos três partidos e de Nilvan para 2026.

“Estamos tentando fazer o melhor desenho”, assinalou Nilvan ao Blog.

Até onde a vista alcança, pesará na escolha do ex-candidato ao Governo do Estado o potencial estrutural do partido e, também, aquele que conseguir ‘entregar’ mais tranquilidade para construção de uma candidatura. Coisa que Nilvan, definitivamente, não teve no PL em 2022 e nem agora, quando tentou disputar na Capital.