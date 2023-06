Valorização do servidor

Prefeitura de João Pessoa paga primeira parcela do 13º salário e injeta R$ 215 milhões em 15 dias na economia

09/06/2023 | 17:30 | 22

Fortalecendo a economia da Capital paraibana neste período que antecede os festejos juninos e em mais uma demonstração do equilíbrio financeiro da gestão municipal, a Prefeitura de João Pessoa pagou, nesta sexta-feira (9), a primeira parcela do 13º salário a todos seus servidores públicos. O pagamento totaliza R$65 milhões e foi realizado a aposentados e pensionistas, efetivos, comissionados e prestadores de serviço.

No último dia 26 de maio também foi paga a folha referente ao mês de maio, totalizando, em apena 15 dias, R$ 215 milhões injetados na economia do município. “A Prefeitura tem honrado o compromisso com os servidores de efetuar os pagamentos dos salários sempre em dia e neste mês de junho, mais uma vez, paga a primeira metade do 13° salário. Com isso, além de permitirmos o planejamento familiar dos nossos servidores, também estimulamos a economia da cidade, com as festas juninas”, afirmou o secretário de Administração (Sead), Valdo Alves.

Ainda neste mês, dentro da política de valorização dos servidores, também será paga a folha do mês de junho. De acordo com a Secretaria de Finanças (Sefin), somando as três folhas, em um intervalo de 30 dias, a gestão municipal terá injetado R$ 365 milhões na economia da Capital paraibana, refletindo no comércio, setor de serviços e também em outros municípios paraibanos.