Sophie Charlotte posta foto com filho e gera polêmica: ‘É desnecessário essa foto'

A renomada atriz global, Sophie Charlotte, celebrou seus 30 anos em uma festa encantadora que reuniu amigos e familiares. Conhecida por ser bastante reservada em relação à sua vida pessoal, a talentosa atriz é casada com o ator Daniel Oliveira, e juntos eles têm um filho, o adorável Otto, de três anos.

Na última terça-feira (30), Sophie compartilhou imagens da festa de aniversário em suas redes sociais, mostrando-se rodeada de entes queridos. No entanto, um detalhe nas fotos chamou a atenção do público.

Em uma das imagens, Sophie aparece dando um beijo no pequeno Otto na boca. Essa demonstração de afeto despertou opiniões divergentes entre as pessoas. Enquanto algumas não veem nenhum problema nisso e consideram uma forma de carinho, especialistas alertam que esse tipo de hábito não é recomendado em relação aos filhos.

A psicóloga Margarida Antunes Chagas ressaltou que o assunto é controverso e divide opiniões. “Não diria que é certo nem errado”. “Eu entendo que seja uma forma de afeto, mas, na minha opinião, o selinho é desnecessário”, afirmou a profissional. De acordo com a psicóloga, tudo depende da idade da criança. Ela mencionou que considera uma maneira de demonstrar carinho, mas acha o selinho desnecessário, já que existem outras formas, como abraço e beijo.

Margarida também destacou que crianças muito pequenas podem não interpretar o selinho como algo íntimo. No entanto, a partir de certa idade, as crianças começam a associar o gesto ao amor romântico.

Segundo a especialista Betty Monteiro, esse tipo de situação deve ser evitado ao máximo, pois pode levar à erotização da criança. Além disso, ela afirma que esse comportamento pode causar problemas no desenvolvimento da criança.

E você, caro leitor, qual é a sua opinião sobre o selinho em crianças? Você é a favor ou contra? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.

Em “Terra e Paixão”, a trama se intensifica quando Caio se esforça para libertar Aline

da prisão, mas seu coração é dilacerado ao descobrir que ela não o ama.

Após ser acusada de um crime brutal e encarcerada, Aline encontra uma salvadora em Caio, expressando sua gratidão. No entanto, ela deixa claro que não pode corresponder aos sentimentos românticos que ele nutre por ela.

Desde que Aline entrou em sua vida como um furacão, Caio não consegue tirá-la de seus pensamentos. Seu maior desejo é estabelecer um relacionamento com a professora, mas ela não compartilha desse sentimento e ainda está apaixonada pelo irmão mais novo de Caio.

Determinado, Caio não desiste de conquistar o coração de Aline e faz o possível para ajudá-la, esperando que ela perceba seus verdadeiros sentimentos e escolha ficar com ele. No entanto, após ser vítima de mais uma das manipulações de Antônio, que acaba matando Isabel, melhor amiga de Aline, e a incrimina pelo crime, a professora deixa claro que não sente nada por Caio.

Tudo se desenrola quando Antônio ordena que Isabel seja eliminada, já que ela possui uma carta reveladora sobre suas ações. Aproveitando-se disso, Isabel confronta o empresário em uma tentativa de chantagem, mas acaba sendo assassinada.

Antônio aproveita a situação e faz um de seus comparsas denunciar Aline pelo crime. Desesperada ao se encontrar atrás das grades, Aline é resgatada por Caio.

Após todos os acontecimentos, Aline tem uma conversa franca com Caio, mas ele não consegue compreender por que ela o rejeita. Ela afirma que o problema não está nele, mas faz questão de deixar claro que não nutre nenhum sentimento romântico por ele. Desolado, Caio busca consolo nos braços de Flor, buscando esquecer tudo o que ouviu de Aline.

A renomada atriz, Susana Vieira, de 80 anos, foi a convidada especial do programa Encontro nesta segunda-feira (29), causando um grande impacto logo no início.

Susana está atualmente no ar na novela “Terra e Paixão” e compareceu ao programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares para falar sobre seu papel na trama de Walcyr Carrasco, bem como outros assuntos.

A participação de Susana começou de forma inusitada, como uma estátua ao lado do totem de Cauã Reymond. Em seguida, ela interagiu com Patrícia Poeta e até deu um selinho em Manoel Soares. Sua participação no Encontro gerou repercussão nas redes sociais.

Ao vivo, Susana Vieira contesta Patrícia Poeta

Com muito bom humor, energia e sua língua afiada característica, Susana Vieira brilhou no Encontro. Logo no início de sua participação, ela surpreendeu Patrícia Poeta ao questioná-la.

“Deixa eu te falar: você está dizendo que eu tenho 100 anos de carreira?”, perguntou Susana. “Seis décadas de carreira”, respondeu Patrícia Poeta. Logo em seguida, Susana Vieira admitiu que havia entendido erroneamente o que Patrícia Poeta havia dito ao recebê-la.

Susana Vieira compartilha sua trajetória no Encontro

Durante sua participação no Encontro, a atriz Susana Vieira compartilhou sua longa trajetória profissional. Como uma veterana da televisão brasileira, ela acumula 50 anos de carreira apenas na Globo e tem alcançado grande sucesso com a novela “Terra e Paixão”. Susana também revelou que não gosta de ser chamada de velha e considera isso a maior ofensa que pode receber. Além disso, a atriz ficou emocionada com o depoimento de seu colega de profissão e de elenco em “Terra e Paixão”.

Susana Vieira afrontando Patrícia Poeta com classe e elegância: "Manoel, você quer me fazer alguma pergunta?" #Encontro pic.twitter.com/qyS3IuVhfh — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 29, 2023

