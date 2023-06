Rafaella Justus surpreende com look chamativo e enlouquece web: 'Deusa como sempre'

A filha de Roberto Justus compartilhou uma foto usando um look ousado e chamativo.

Rafaella Justus, com apenas 13 anos, vem conquistando uma legião de fãs nas redes sociais. No Instagram, ela já acumula 1,3 milhões de seguidores. Na noite deste domingo (28), ela compartilhou uma foto que tem recebido muitos elogios dos internautas.

A adolescente mostrou seu estilo ao escolher seu look para um passeio em família durante o último final de semana. A filha de Ticiane Pinheiro, de 46 anos, está aproveitando suas férias ao lado do pai, Roberto Justus, de 68 anos, e da madrasta, Ana Paula Siebert, de 35 anos, na cidade de Trancoso, na Bahia.

Por meio de uma publicação no Instagram, que você pode conferir abaixo, Rafaella exibiu seu visual estiloso ao posar com um vestido de crochê na vibrante cor verde neon, combinado com uma bolsa preta básica. A filha de Roberto Justus também caprichou na maquiagem e na pose para a foto, mostrando todo o seu estilo e personalidade.

Os internautas ficaram encantados com tanta beleza e bom gosto na escolha do look. “Que vestido incrível”, “Deusa como sempre”, “Muito linda, meu Deus! Sério. Me empresta esse look”, foram alguns dos comentários dos seguidores de Rafa. Claro que Ticiane Pinheiro também marcou presença na publicação e deixou seu comentário chamando a filha de “amor de mamãe”.

Rafaella Justus presta homenagem ao pai No mês de abril, a pequena influenciadora aproveitou a data especial do aniversário do pai e fez uma declaração carinhosa para ele. Rafa compartilhou uma foto dos dois juntos em seu perfil oficial e na legenda escreveu um lindo texto explicando a importância do pai em sua vida. “Pode ser clichê, mas é o que eu sinto: Eu amo ter você por perto me inspirando e sendo também inspiração para muitos!”, dizia parte da homenagem.

Sidney Magal é transferido para hospital em São Paulo; cantor foi submetido a vários exames: ‘elevadíssima

Sidney Magal, o renomado cantor de 72 anos de idade, foi transferido para o Hcor em São Paulo.

Sidney Magal é um artista veterano de grande sucesso, conhecido por seus shows pelo país. No entanto, durante uma apresentação realizada na última quinta-feira, 26 de maio, em São José dos Campos, ele passou mal.

Após o incidente, na sexta-feira, 27 de maio, o cantor foi transferido para o Hcor, em São Paulo, após ter sido inicialmente internado em São José dos Campos. Segundo informações divulgadas pelo hospital, Sidney Magal encontra-se clinicamente estável e está passando por uma série de exames. Ainda não há previsão de alta para o cantor.

Sidney Magal se pronunciou sobre seu estado de saúde através de um vídeo compartilhado em suas redes sociais, tranquilizando seus fãs. No vídeo, ele agradeceu o carinho e a preocupação dos admiradores, afirmando que está bem.

O cantor explicou que sofreu um pico de pressão alta, mas que não foi algo grave. Os médicos recomendaram que ele ficasse em observação, uma vez que a pressão descontrolada pode acarretar sérias complicações para o corpo. Sidney Magal revelou que já enfrenta a hipertensão há bastante tempo e que os exames realizados não revelaram nada grave.

No entanto, devido à situação, a equipe do artista decidiu cancelar duas apresentações que estavam programadas para o fim de semana no Sesi. A instituição fará substituições com outros artistas para garantir a continuidade dos eventos. A pressão alta é uma condição séria que requer tratamento adequado para evitar danos ao organismo do paciente.

A comemoração do aniversário de 39 anos de Simone Mendes foi…

marcada por uma ausência notável: a falta de uma mensagem pública de felicitações da sua irmã, Simaria. Enquanto Simone recebeu carinhosas mensagens de fãs, admiradores e diversas celebridades, a esperada mensagem de sua irmã não chegou.

Essa falta de comunicação entre as irmãs alimentou especulações sobre o estado da relação entre elas. No entanto, em uma entrevista ao programa “A Tarde É Sua”, de Sonia Abrão, na RedeTV!, Simone decidiu pôr fim a todos os rumores e expressou seu amor por Simaria.

Questionada sobre a ausência das felicitações de Simaria, Simone preferiu não comentar diretamente e enfocou no amor que as une. Mesmo que estejam separadas profissionalmente, elas continuam nutrindo um profundo afeto uma pela outra.

“Minha irmã será sempre o amor da minha vida. Mexa comigo, mas não mexa com ela. Estou sempre aqui para o que ela precisar. Minha vida é dela; minha casa é dela; minha família… É o amor da minha vida”, declarou Simone em mensagem para Simaria.

Enquanto Simaria não parabenizou publicamente sua irmã, ela compartilhou uma foto ousada em suas redes sociais, na qual aparece deslumbrante em um traje revelador. Na legenda, escreveu: “Vista-se de si e brilhe”. Essa publicação gerou novas críticas à influenciadora digital, uma vez que optou pelo lado sensual em vez de manifestar seus parabéns à ex-dupla.

Lilia Cabral surpreende os internautas ao compartilhar uma foto rara de sua filha, Giullia, nas redes sociais.

A atriz, conhecida por seu talento na tela da Globo, tem encantado o público com a reprise da novela Fina Estampa, onde interpreta a personagem Griselda. Além de compartilhar momentos relacionados à novela, Lilia também presenteia seus seguidores com vislumbres de sua vida pessoal.

Ativa no Instagram, Lilia decidiu abrir o baú de memórias e postar uma foto de Giullia quando ainda era criança, ao lado de uma amiga. A atriz, que se derrete pela filha, também atriz da Globo, expressou suas lembranças ao divulgar a imagem. Na legenda, Lilia escreveu: “O tempo deixa memórias que são importantes serem lembradas! Giulia e sua amiguinha Bibi!” acompanhada de emoticons de corações.

A foto rara de Giullia acabou confundindo alguns internautas, que inicialmente acreditaram que se tratava de uma imagem de Lilia quando era criança. Uma seguidora da atriz comentou: “Achei que era você”. O post de Lilia recebeu diversos elogios, com muitos fãs mencionando a relação entre mãe e filha e destacando o talento de Giullia em sua atuação em Malhação, sugerindo que ela herdou o talento da mãe.

Essa não é a primeira vez que Lilia compartilha fotos de Giullia com seus fãs. A atriz faz questão de mencionar o orgulho que sente ao ver a jovem artista se destacando na profissão de atriz. A relação amorosa e admirável entre mãe e filha é sempre evidente nas postagens de Lilia, e os fãs apreciam a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida pessoal da atriz.

Os seguidores de Lilia Cabral aguardam ansiosamente por mais momentos e memórias compartilhados pela atriz nas redes sociais, sabendo que esses vislumbres revelam a pessoa carinhosa e orgulhosa que ela é como mãe e como artista talentosa.

Gerson Brenner,

reconhecido como um dos atores de maior sucesso na década de 90, teve sua carreira interrompida de maneira trágica em 1998. Enquanto trocava o pneu de seu carro, foi surpreendido por assaltantes que o balearam na cabeça.

Mesmo tendo sido socorrido e sobrevivido ao incidente, Gerson Brenner enfrentou consequências devastadoras, que o obrigaram a abandonar sua carreira na TV. Até hoje, ele luta para se adaptar à nova realidade imposta pelas sequelas do ocorrido.

Nascido em 1959, Gerson Brenner iniciou sua trajetória como modelo na década de 80 e também atuou em algumas peças teatrais. Seu talento chamou a atenção de um olheiro da Globo, que o convidou para trabalhar na televisão. Sua estreia ocorreu na novela “Rainha da Sucata”, onde interpretou um dos filhos de Dona Armênia, conquistando grande sucesso.

Ao longo de sua carreira, Gerson Brenner atuou em produções como “Tocaia Grande”, “Olho no Olho”, “Vira Lata”, “Por Amor e Ódio”, entre outras. Em 1998, ele interpretou um de seus personagens inesquecíveis, Jorginho, que vivia um amor conturbado com Selena e posteriormente conhecia Alcinha, formando um casal que conquistou fãs em todo o Brasil.

No fatídico episódio, faltando apenas quatro dias para o término da novela “Corpo Dourado”, Gerson Brenner estava a caminho de São Paulo após a gravação da última cena de seu personagem. Durante a parada para a troca do pneu na rodovia Ayrton Senna, foi abordado por um grupo de assaltantes e baleado na cabeça. O ator perdeu massa encefálica, ficou em coma e sobreviveu, porém, com sequelas motoras, cognitivas e dificuldades na fala.

Hoje, aos 63 anos, Gerson Brenner segue vivendo sua nova realidade, adaptando-se às limitações impostas pelo trágico assalto.

Gio Ewbank fala de traição de Bruno Gagliasso e expõe raiva: ‘Queria que o avião caísse com ele’

No podcast Quem Pode, Pod, desta terça-feira (23), a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank abordou um episódio de traição envolvendo seu marido, o ator Bruno Gagliasso, que ocorreu durante os primeiros anos de relacionamento deles.

Durante a conversa com Dani Calabresa, a humorista elogiou a atitude de Gio ao perdoar Bruno Gagliasso, considerando-a uma decisão madura que a inspirou, embora ela mesma não soubesse se faria o mesmo.

Giovanna Ewbank ressaltou que é natural passar por diferentes fases em um relacionamento e enfatizou a importância de cometer erros para aprender e, assim, evoluir. Para ela, todos esses processos se tornam oportunidades de crescimento pessoal.

No entanto, a apresentadora admitiu ter sentido raiva de Bruno Gagliasso quando a traição ocorreu. Ela chegou a expressar o desejo de que algo ruim acontecesse a ele. No entanto, com o tempo, Giovanna decidiu reorganizar seus sentimentos e compreendeu que eles compartilhavam uma história de amor verdadeira, o que a levou a perdoar o deslize de seu parceiro.

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso estão casados desde 2010 e têm três filhos juntos: Titi, de 9 anos, Bless, de 7 anos, e Zyan, de 2 anos.

Polícia encontra corpo de ator desaparecido em baú e enterrado e concretado em quintal: ‘Bem ali’

O corpo de Jeff Machado da Costa, ator de 44 anos que estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro, foi encontrado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Os restos mortais da vítima foram descobertos dentro de um baú de madeira, enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A identificação do corpo foi possível por meio da análise das digitais de Jeff. O achado macabro ocorreu na segunda-feira (22), e o advogado da família confirmou as informações. Ele afirmou que o corpo foi encontrado em uma casa em Campo Grande e que a perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro já confirmou a identidade da vítima. A família foi comunicada e está a caminho do Rio de Janeiro para realizar os trâmites burocráticos e levar o corpo de volta para Santa Catarina.

Ainda não se sabe a causa da morte do ator nem as possíveis motivações por trás desse crime brutal. A família recebeu a notícia na manhã desta quarta-feira (24). Jeff havia desaparecido após sair de uma casa em Campo Grande, e a família ficou sabendo do seu desaparecimento por meio de uma organização não governamental que encontrou oito cães abandonados em sua residência.

A mãe do ator já tinha suspeitas de contatos recentes feitos por meio de aplicativos de mensagens. Segundo ela, todas as supostas mensagens do filho para a família eram apenas em formato de texto e não refletiam a forma como ele costumava escrever. Ela acredita que alguém estava se passando por ele.

As investigações continuam para esclarecer os detalhes desse trágico acontecimento e encontrar os responsáveis por esse assassinato frio e brutal. A polícia busca por mais informações que possam ajudar a desvendar o caso e trazer justiça para a família de Jeff Machado da Costa.

Filha de Juliano Cazarré passa por nova cirurgia no coração e mãe informa estado de saúde: ‘Leito vazio’

Maria Guilhermina, filha de Juliano e Letícia Cazarré, nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita. Após uma longa luta de nove meses no hospital, a pequena Maria, com apenas 11 meses de idade, recebeu alta recentemente.

No último domingo (22), Letícia Cazarré usou sua conta no Instagram para informar aos seguidores que a filha passará por mais uma cirurgia cardíaca. Em seu apelo, ela pediu que todos continuassem orando pela recuperação da bebê.

Nesta terça-feira (23), Letícia Cazarré compartilhou atualizações sobre a situação da filha através dos stories em seu perfil no Instagram. Ela mencionou que Maria havia entrado na sala de procedimento e que aguardariam para ver como o coração corajoso da pequena responderia.

Através de suas publicações, Letícia sempre destacou sua fé, mencionando a importância de Deus e Nossa Senhora nesse momento difícil. Ela pediu que Dom Álvaro cuidasse de tudo mais uma vez e que o Venerável Guido estivesse presente, iluminando as mentes dos médicos e inspirando seus talentos.

Letícia também compartilhou uma foto de sua mão segurando um terço, representando sua oração durante o procedimento. Em outra ocasião, ela pediu o apoio dos internautas para se unirem em uma corrente de oração por Maria Guilhermina, para que ela vença mais essa batalha pela vida.

Depois de cinco meses de luta contra o câncer, Preta Gil comove ao passar por nova situação

A cantora Preta Gil está enfrentando um câncer de intestino que foi diagnosticado no início deste ano. Em uma entrevista ao programa Fantástico, em março, Preta Gil revelou que demorou para procurar um médico, e só o fez quando começou a ter sangramentos. Naquele momento, ela interrompeu todas as suas atividades para investigar o que estava acontecendo.

Após passar por uma série de exames no hospital, foi constatado que Preta Gil estava com câncer no intestino. Poucos dias após o diagnóstico, a cantora iniciou o tratamento, que está atualmente na segunda fase e está sendo realizado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Devido ao tratamento contra o câncer, Preta Gil fez diversas mudanças em sua rotina. Em fevereiro, por exemplo, ela não pôde levar seu bloco de Carnaval para a avenida e prometeu que retornará no próximo ano, quando o bloco completará 15 anos.

Após passar cinco meses sem sair de casa para eventos sociais, Preta Gil finalmente compareceu a um show em São Paulo. Em suas redes sociais, ela compartilhou sua alegria: “Depois de 5 meses hoje fui dar meu primeiro rolezinho!!! Fui prestigiar minha irmã Monique Gardenberg, que idealizou e realizou mais um festival icônico”. Os fãs de Preta ficaram felizes e emocionados com sua força e alegria.

Preta Gil também marcou presença no show de Caetano Veloso, que ocorreu no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A cantora compareceu ao evento acompanhada de seu grande amigo Gominho, que tem estado ao seu lado durante esse período. Preta Gil afirmou que aos poucos está retomando as atividades que ama. Ela está atualmente na segunda fase do tratamento contra o câncer, e a próxima e última etapa será a cirurgia à qual ela será submetida.

