Sine-JP disponibiliza 417 vagas de trabalho e faz encaminhamentos para processos seletivos

04/06/2023 | 19:00 | 95

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana trazendo 417 oportunidades para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. São mais de 20 funções diferentes. Além disso, nesta quarta-feira (7), na sede do serviço, vai acontecer a seleção para o preenchimento de 75 vagas oferecidas por uma empresa de internet. Para receber encaminhamento para o processo, os candidatos devem atender aos requisitos exigidos. Clique aqui e confira todas as vagas.

Do total de vagas disponibilizadas para a semana, 300 são para a função de atendente em uma empresa de telemarketing. “É preciso ser maior de 18 anos, possuir Ensino Médio completo e conhecimento em informática. Quem estiver dentro desse perfil, pode se dirigir à sede do Sine-JP, ao longo da semana, para efetuar cadastro, receber a carta de encaminhamento e, assim, participar da seleção junto a empresa”, explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, Vaulene Rodrigues.

Nesta quarta-feira (7), especificamente, o serviço fará encaminhamentos para as oportunidades oferecidas pela empresa de internet: são 50 vagas para instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações; e 25 para promotor de vendas. O processo seletivo será promovido pela equipe da empresa contratante, na sede do Sine-JP, e limitado a 400 pessoas. Para isso, ocorrerá distribuição de fichas, respeitando ordem de chegada.

Para concorrer às oportunidades para instalador-reparador, o candidato precisa ter CNH categoria B, Ensino Médio completo e experiência na função. Já para promotor de vendas, também é necessário ter Ensino Médio completo, mas não é obrigatório possuir experiência.

Mais vagas – A relação para a semana traz ainda 20 oportunidades para condutor de ambulância; 12 para vendedor de serviços; dez para pedreiro; dez para frentista; sete para mecânico de máquina agrícola; cinco para vendedor interno; três para auxiliar administrativo; duas para chapeiro; duas para vendedor pracista; uma para mecânico de bicicleta; entre outras.

As informações sobre todas as vagas disponíveis a partir desta segunda (5) e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas, podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.