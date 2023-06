Mercado de trabalho

Prefeitura de João Pessoa realiza ações para ajudar jovens a conquistarem o primeiro emprego

03/06/2023 | 11:00 | 32

Uma pesquisa sobre dados específicos da empregabilidade de jovens no Brasil – feita pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego – revela que, dos 207 milhões de habitantes do Brasil, 17% são jovens de 14 a 24 anos, e desses, 5,2 milhões estão desempregados. Na contramão destes dados, a Prefeitura de João Pessoa tem realizado ações e serviços para diminuir a taxa de desemprego nesta camada da população, através das secretarias de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). Uma delas é o programa Acessuas Trabalho, que tem encaminhado dezenas de jovens ao mercado de trabalho.

O Acessuas Trabalho, que é gerido pela Sedhuc, disponibiliza ferramentas para auxiliá-los na busca pela primeira experiência no mercado de trabalho. Nos primeiros meses deste ano, 184 jovens cadastrados no programa foram encaminhados para seleções ou entrevistas de emprego.

“O programa busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. Ele tem como objetivo mobilizar, preparar, encaminhar e acompanhar os usuários de forma qualificada através de oficinas, palestras e encontros promovidos pela equipe do programa, com foco no desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho. Com o público de 14 a 22 anos, atuamos no encaminhamento para vagas de jovem aprendiz e estágio, oficinas preparatórias para o mundo do trabalho e encaminhamentos para cursos profissionalizantes”, destacou a coordenadora do programa, Kaline Guerra.

Os interessados em se inscrever no Acessuas Trabalho, devem ir até a sede do programa, que fica localizada na Rua Professor Sizenando Costa, 57, no bairro do Roger. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em caso de dúvidas, também pode entrar em contato pelos telefones 3214-3112 e 98218-6203, ou e-mail [email protected].

Os interessados precisam ter entre 14 a 22 anos e, no ato da inscrição, apresentar cópias dos seguintes documentos: RG; CPF; carteira de trabalho (pode ser a versão digital); declaração escolar atualizada; Cartão NIS (caso possua); cartão do Bolsa Família, folha resumo e/ou comprovante de renda; Cartão SUS; comprovante de residência; e currículo atualizado.

As vagas disponibilizadas por meio do programa Acessuas Trabalho são prioritariamente voltadas ao público de baixa renda, gerando assim mais oportunidades de inserção do público da assistência social ao mundo do trabalho.

Programa aprovado – Um dos jovens beneficiados pelo Acessuas Trabalho foi Larissa Agostinho da Silva, de 16 anos. Com a ajuda do programa, ela conseguiu ingressar como Jovem Aprendiz em uma das agências da Caixa Econômica Federal em João Pessoa.

“Eu estou muito feliz. Já tinha ouvido falar sobre o Acessuas, mas só tomei conhecimento de verdade durante um encontro com Kaline Guerra (coordenadora do programa). Ela me indicou o serviço, fiz o cadastro e agora estou trabalhando na Caixa”, contou Larissa.

A jovem, que é moradora do bairro Padre Zé, agora está conciliando os estudos com o serviço na Caixa. Ela está extremamente feliz e animada pelo fato de poder trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro.

“Foi tudo muito rápido. Fiz um curso online e comecei a trabalhar no dia 8 de maio. Está sendo uma experiência muito bacana. Valeu muito a pena me inscrever no Acessuas Trabalho”, concluiu.

Mais serviços – Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) tem atuação focada no fomento do empreendedorismo e da empregabilidade, por meio de diversos programas. Um deles é o ‘Eu Posso’, que disponibiliza para pessoas físicas e jurídicas, microcréditos a serem aplicados, de forma orientada, nos negócios. Em menos de um ano e meio, foram atendidos 97 empreendedores com idade até 24 anos, sendo 57 mulheres e 40 homens.

“O ‘Eu Posso’ é muito mais do que o repasse financeiro. Oferecemos capacitações, fazemos análise de plano de negócios e também acompanhamento no pós-crédito. Damos todo o suporte para que esses empreendedores, estejam eles iniciando ou expandindo seus negócios, caminhem de forma orientada, planejada, com viabilidade e sustentabilidade”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues.

A Sedest ainda atua com a intermediação de mão de obra e o mercado de trabalho. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP), constantemente, prospecta vagas para primeiro emprego bem como para funções que não exigem experiência comprovada em carteira de trabalho.

“Além disso, oferecemos, quinzenalmente, na sede do serviço, oficinas de orientação e capacitação, como de elaboração de currículo e de como se posicionar em uma entrevista de emprego, para que os candidatos sejam mais assertivos em processos seletivos. E esse conjunto de iniciativas contemplam diretamente os jovens”, acrescentou Vaulene Rodrigues.