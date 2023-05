Vacinação em dia

Servidores da Secretaria de Saúde são imunizados contra Influenza e Covid-19

23/05/2023 | 15:06 | 57

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa está realizando, nesta terça-feira (24), uma ação de vacinação para imunizar os servidores da sede do órgão. Até o final da tarde, estão sendo aplicadas doses da vacina contra a Influenza e do imunizante Pfizer Bivalente contra a Covid-19.

Uma das primeiras da fila foi a agente administrativa Maria Thereza Queiroga, que tomou as doses das duas vacinas. “Adorei a facilidade de tomar as vacinas no meu local de trabalho, até porque já faz alguns dias que eu me programava para ir até um ponto de vacinação, mas sempre acontecia algum imprevisto. Então, pra mim, foi perfeito”, disse.

Assim como ela, a farmacêutica Patrícia Margareth, que também trabalha na sede da SMS, tomou as duas vacinas e elogiou a ação. “Foi ótimo, porque não precisei me deslocar para me vacinar e foi tudo muito rápido e organizado. Acho muito importante que nós, servidores da saúde, estejamos protegidos para, assim, melhor atender ao público”, afirmou.

Os imunizantes contra a Influenza e Covid-19, assim como as vacinas de rotina, estão disponíveis para a população nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e no ponto fixo de vacinação localizado no Mangabeira Shopping.

Ações de vacinação – A Prefeitura de João Pessoa tem mobilizado as equipes de saúde da família para intensificar as ações de imunização contra a Influenza e Covid-19. No último sábado (20), foram aplicadas mais de 23 mil doses de vacina, sendo a cidade paraibana que mais vacinou durante o ‘Dia D’.

Entre as ações promovidas, estão a imunização contra a Influenza nas escolas e centros de educação infantil (CMEI) municipais, além da vacinação itinerante em que, diariamente, duas vans passam por comunidades da Capital imunizando a população da região, focando no público infantil.