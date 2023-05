Educação do futuro

Prefeito participa de aula inaugural do programa Code, que vai ensinar programação a alunos da Rede Municipal

06/05/2023 | 12:00 | 81

O curso de programação digital já é uma realidade para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. No total, 6.455 alunos já estão aptos a participar das classes, que vão introduzi-los em uma das áreas profissionais mais valorizadas do mercado de trabalho atual. A aula inaugural “Code – Programação Para Jovens de Futuro” aconteceu na manhã deste sábado (6), na Escola Índio Piragibe, em Mangabeira, com a presença do prefeito Cícero Lucena.

Cícero Lucena, que foi escolhido paraninfo da turma inaugural, falou sobre a importância da educação para a formação cidadã. “Estamos colocando os alunos da Rede Municipal em condições de igualdade com os da rede privada. Oferecendo a melhor formação, as melhores oportunidades, os equipamentos mais modernos e programas esportivos, culturais, artísticos de forma a termos cidadãos completos, prontos para o mundo e para o mercado de trabalho. Com certeza este programa vai fazer a diferença na vida destas crianças”, afirmou.

A aula inaugural é voltada aos monitores e é momento para explicar toda a logística e a forma de funcionamento do projeto. Depois da conversa geral no auditório os monitores foram divididos nas salas de aula para o alinhamento técnico com os tutores e coordenadores pedagógicos.

Durante o evento o prefeito Cícero Lucena assinou a nomeação de 573 monitores e 143 tutores, que vão fazer parte da cadeia de formação. Os tutores são alunos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), que vão receber bolsa de R$ 700 para formar e orientar os monitores. Estes, por sua vez, são alunos das escolas municipais que se destacaram por suas notas e que vão auxiliar na transmissão do conhecimento aos seus colegas também com direito a bolsa, desta vez de R$ 300.

O secretário municipal da Ciência e Tecnologia, Guido Lemos, destacou a relevância da área profissional, que hoje tem salário médio em torno de R$ 8 mil. “Essas crianças entram a partir de hoje em um mundo novo, podendo no futuro estarem aptas a disputar as melhores vagas no mercado. É um trabalho que foi iniciado pela gestão com a estruturação física e tecnológica das escolas e que vai trazer muitos frutos para a sociedade no futuro, como a atração de mais empresas de tecnologia para a cidade”, previu.

A secretária municipal da Educação, América Castro, destacou o trabalho da equipe da Rede Municipal para viabilizar o programa e a importância da estruturação em rede. “Hoje todas as escolas são importantes, todas elas são referência, contam com estrutura, tecnologia, acompanhamento pedagógico e estão aptas a oferecer o melhor aos alunos”, afirmou.

O curso é voltado para alunos do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, e conta com 11 mil vagas disponíveis. O primeiro edital de seleção foi lançado em março e um segundo será no próximo semestre, de acordo com o chefe do Departamento de Formação, Programação e Robótica da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), Elisson Dutra.

Defesa ambiental – Os estudantes inscritos no Code vão poder participar dos eventos da Semana do Meio Ambiente. Eles vão executar uma atividade de elaboração de aplicativo voltado ao meio ambiente. “É uma oportunidade de aliar teoria e prática e trazer um resultado positivo para a cidade e o ambiente”, explicou o secretário Welison Silveira.

Os parceiros da Prefeitura para implantação do programa estiveram presentes. O reitor da Universidade Federal da Paraíba, Waldney Gouveia, e o presidente da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec PB), Anselmo Castilho, parabenizaram a gestão municipal e reforçaram o impacto da ação no futuro das crianças e da cidade. Ainda estiveram presentes o deputado estadual Eduardo Carneiro e o vereador Guga Oliveira.