Educação ambiental

Emlur recebe escolas para realização de aulas práticas sobre sustentabilidade

02/05/2023 | 14:00 | 39

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana recebe escolas para realização de aulas práticas sobre sustentabilidade. Nesta terça (2) e quarta-feira (3), o Departamento de Educação Ambiental atende mais de 120 alunos do 5º ano do Colégio Evolução, distribuídos em cinco turmas, para tratar temas como coleta seletiva e descarte de resíduos sólidos.

A diretora de Educação Ambiental, Carol Estrela, afirma que qualquer escola pode realizar uma aula de campo na Emlur, bastando apenas entrar em contato e fazer o agendamento. “Os educadores que nos visitam recomendam para os profissionais de outros estabelecimentos em um trabalho de multiplicação do bem. Para nós, é uma honra recebê-los”.

A programação desta terça-feira (2) começou com uma apresentação do grupo de percussão da Emlur, Baticumlata. Além de utilizar materiais reaproveitáveis como instrumentos musicais, o repertório do grupo trata de temas da sustentabilidade.

Nas visitas, a equipe de Educação Ambiental apresenta os serviços da Emlur. “Por meio das perguntas das crianças, os temas relativos à sustentabilidade são abordados”, aponta Carol Estrela.

A coordenadora pedagógica do 5º ano do Colégio Evolução, Lívia Camilo, comenta que o tema da sustentabilidade já foi visto em sala de aula. “O Colégio Evolução tem como premissa levar os alunos para colocar a mão na massa e vivenciar uma experiência prática. Nessa questão da sustentabilidade, a aula não poderia ser em outro lugar que não a Emlur”.

A estudante Ester Souza, de 10 anos, conta que já aprendeu sobre os “cinco Rs” da sustentabilidade: reciclar, reutilizar, repensar, reduzir e recusar. “Tô gostando muito da atividade. Em casa, às vezes, eu comento com meus pais sobre o que eu aprendo na escola. Esse assunto de coleta seletiva eu falo também para a gente separar os resíduos por tipo de material”.

Todo indivíduo pode contribuir com a coleta seletiva. É importante separar os resíduos em dois recipientes: um para resíduos secos (metais, vidro, papel e plástico), os quais devem ser higienizados antes do descarte, e outro para resíduos úmidos (restos de alimentos). Os rejeitos (como papel higiênico, guardanapo, papel toalha, absorvente e fralda descartável) não são recicláveis, devem ser descartados na coleta de resíduos domiciliares, assim como os demais resíduos úmidos.

As escolas públicas e privadas podem entrar em contato com a Emlur por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10