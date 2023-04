Neste domingo

Funjope comemora Dia Internacional do Jazz na Casa da Pólvora

28/04/2023 | 19:00 | 75

O Dia Internacional do Jazz é comemorado em 30 de abril e, para celebrar a data, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), promove mais uma edição do projeto Circulador Cultural, em parceria com a Toroh Música&Cultura. O evento acontece neste domingo (30), no Centro Cultural Casa da Pólvora. A banda Néctar do Groove e o DJ Furmiga Dub vão embalar o entardecer no Centro Histórico da Capital, a partir das 16h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, disse que o Circulador Cultural tem uma importância grande porque ele dinamiza e dá vida ao ambiente da Casa da Pólvora, um equipamento histórico onde a Fundação realiza exposições, performances de literatura, dança, teatro, além das apresentações musicais que atraem um público grandioso nos fins de tarde de domingo.

“Esse dia 30 tem um caráter especial porque estamos celebrando o Dia Internacional do Jazz e João Pessoa tem uma presença forte na cena da música instrumental. O Néctar do Groove é uma mostra disso. Com essa apresentação, nós garantimos a continuidade e o fortalecimento desse projeto”, declarou.

O evento traz como atração principal o Néctar do Groove, nome tradicional e conhecido da cena instrumental da Paraíba desde 2006. O grupo promete entregar um show com músicas de influência afro-latina-americana, com uma identidade paraibana. A banda é formada pelos músicos paraibanos Marcelinho Macêdo (guitarra), Victorama (bateria), Cristiano Oliveira (viola), Thiago Sombra (baixo), além dos suíços radicados no Brasil, Sthefan Buhler (saxofone) e Peter Buhler (percussão).

“Muita honra participarmos do Circulador Cultural. Muito importante essa valorização da música instrumental paraibana. Os espaços já são mais restritos, então, a abertura dessa oportunidade nesse projeto é muito especial, algo que está fomentando bem a diversidade e também mostrando coisas novas dessa geração. O Néctar do Groove já está na batalha faz um tempo, com uma diversidade muito grande em seu repertório, e esse momento é motivo de muita gratidão para nós”, disse o guitarrista do grupo, Marcelinho Macêdo.

Outra atração será o DJ Furmiga Dub que apresenta uma combinação de música experimental com cultura popular e eletrônica. Para este domingo, ele está preparando um set com uma mistura de drum and bass, jazz e ritmos folclóricos do Nordeste. Também promete a performance de sua música ‘Rabeca Nervosa’.