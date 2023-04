Qualidade de vida

Hospital Santa Isabel oferta práticas integrativas para servidores da rede municipal de saúde

25/04/2023 | 19:30 | 75

Dentro da política de valorização e cuidados com os servidores públicos e com o objetivo de investir na saúde do trabalhador, levando em consideração o bem-estar físico, mental e social de todos os colaboradores da Rede Municipal de Saúde, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) segue com o projeto de Cooperação em Saúde Mental.

Nesta terça-feira (25), no Setting Terapêutico, espaço implantado no Centro de Estudos Afonso Pereira (Ceapes) para atender os servidores, foram ofertadas duas práticas integrativas em saúde: auriculoterapia e ventosaterapia.

A ideia de cuidar de quem cuida inspirou o projeto de Cooperação em Saúde Mental, idealizado pela enfermeira, também formada em Psicologia, Karla Fernandes de Albuquerque, coordenadora do Centro de Estudos. Ela coordena a iniciativa ao lado da psicóloga Emília Rita de Araújo Neta. “O projeto contempla prestadores de serviços e efetivos, residentes, internos e demais estagiários do HMSI, assim como da rede municipal de saúde”, reforça Karla.

O projeto, que disponibiliza diversas ações, práticas integrativas e também oferta apoio psicológico para os colaboradores, conta com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, integrada por profissionais das mais diversas áreas de atuação em saúde mental e física, como medicina, fisioterapia, enfermagem, biomedicina, serviço social, nutrição, entre outras.

Todas as atividades são realizadas no Centro de Estudo do hospital, com a parceria de instituições como a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM), Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), Faculdade Três Marias (FTM), Faculdade São Vicente de Paula (FSVP) e Faculdade Santa Maria (FSM), além de professores e profissionais de saúde.

Práticas integrativas – A ventosaterapia é uma técnica de origem oriental que utiliza copos de vidro ou de material plástico para produzir sucção em pontos específicos do corpo, com fins terapêuticos. Já a auriculoterapia é uma técnica derivada da acupuntura, que faz pressão em pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar diversos problemas físicos, mentais e até emocionais.