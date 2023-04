Influenza e Covid-19

Prefeitura programa vacinação para trabalhadores da saúde dos hospitais públicos e privados

20/04/2023 | 20:00 | 178

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reuniu, nesta quinta-feira (20), representantes dos hospitais públicos e privados de João Pessoa para apresentar a programação de vacinação contra Influenza dos trabalhadores de saúde e também a vacinação com a Pfizer Bivalente para quem ainda não tomou o imunizante.

Durante a reunião foram apresentadas as definições sobre o público-alvo, especificações das vacinas que serão administradas e o termo de responsabilidade que cada instituição deverá preencher e assinar com as especificações sobre o serviço que será ofertado. As equipes que promovem vacinação estarão nos serviços a partir da próxima segunda-feira (24), no período das 13h às 21h, de acordo com o agendamento pré-determinado e definido com os representantes das unidades hospitalares de urgência e emergência e pronto atendimento.

“Damos continuidade com a companha e com o compromisso de cuidar e garantir a assistência preventiva, priorizando os grupos prioritários e compartilhando a responsabilidade com os gestores sobre os trabalhadores que estão recebendo as doses da vacina com objetivo de garantir a segurança imunológica a esse público que está mais exposto a infecção viral”, destacou Fernando Virgolino, chefe de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

Para tomar o imunizante da Pfizer bivalente, é necessário que o usuário tenha recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário. Os intervalos para doses de reforço com vacinas bivalentes são: a partir de 4 meses da última dose de reforço monovalente ou última dose do esquema primário.

Influenza – A vacinação tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza na população-alvo da campanha. O imunizante é trivalente e apresenta três tipos de cepas: A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09, A/Darwin/9/2021 (H3N2) e B/Áustria/02/1359417/2021 (linhagem B/Victoria).

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Programação da vacinação na rede hospitalar e pré-hospitalar:

Horário: das 13h às 21h

Segunda (24) e terça-feira (25):

– Upa Bancários;– Upa Cruz das Armas;– Upa Valentina;

– Hospital Napoleão Laureano;

– Hospital Nossa Senhora das Neves – unidade da Torre;

– Hospital Municipal Prontovida;

– Hospital Municipal Santa Isabel.

Quarta (26) e quinta-feira (27):

– Upa Oceania;

– Hospital Nossa Senhora das Neves – unidade Epitácio Pessoa;

– Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

– Hospital Infantil Arlinda Marques;

– Hospital Municipal Valentina;

– Hospital São Vicente de Paula;

– Hospital Alberto Urquiza Wanderley – Unimed.

Sexta (28) e terça-feira (02.05):

– Hospital Padre Zé;

– Hospital Dom Rodrigo;– Hospital Infantil Amip;

– Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho;

– Complexo Hospitalar de Mangabeira Tarcísio de Miranda Burity (Ortotrauma);

– Complexo de Doenças Infectocontagiosas Clementino Fraga.

Quarta (03.05) e quinta-feira (04.05):

– Hospital de Guarnição de João Pessoa;

– Hospital São Luís;

– Hospital João Paulo II;

– Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira;

– Hospital Memorial São Francisco;

– Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena;

– Hospital Universitário Nova Esperança (HUNE);

– Hapvida Saúde;

– Hospital Universitário Lauro Wanderley (HU);

– Instituto Cândida Vargas (ICV);

– Hospital Frei Damião.