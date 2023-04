Saúde física e mental

Centros de Atenção Psicossocial de João Pessoa promovem inclusão através da prática de atividades físicas

15/04/2023 | 19:00 | 49

Com foco na inclusão social, os três Centros de Atenção Psicossocial (Caps) administrados pela Prefeitura de João Pessoa estão promovendo a prática regular de atividades físicas, voltadas aos seus usuários e colaboradores. As oficinas são ministradas por profissionais de Educação Física, onde dezenas de usuários e colaboradores dispõem de atividades, gerando uma ferramenta terapêutica que auxilia diretamente na melhoria da saúde física e mental.

Os Caps que estão realizando as atividades físicas e ginástica laboral são: Caps Caminhar, Caps Gutemberg Botelho e o Caps AD David Capistrano. “O exercício físico se mostra uma bela ferramenta terapêutica, importante na promoção da saúde, reabilitação psicossocial e inclusão social dos pacientes em trabalho de transtornos e tratamento de álcool e drogas”, exaltou Jean Dantas, coordenador da Área Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-JP).

De acordo com o relato de uma das usuárias, de 40 anos, ela já sente a diferença no seu dia a dia após as atividades físicas promovidas pelo serviço. “Estou gostando muito de fazer os exercícios, me sinto acolhida e estou até conversando mais com as pessoas porque é um tempo que temos para interagir um com o outro”, afirmou.

Para o profissional de Educação Física do Caps Ad, Cleyson Gomes, as atividades físicas acontecem de forma planejada. “Dependendo do dia da semana, fazemos alongamento, funcional recreativo no outro dia, brincadeiras com recreação e outras atividades, pois a nossa intenção é de estar sempre em movimento. Podemos afirmar que temos a educação física como uma terapia. O Caps está com essa proposta da atividade física como forma de melhorar o tratamento e até intensificar a interação entre nossos usuários”, observou.

Estrutura de atendimento – A Rede de Atenção Psicossocial (RAPs) garante assistência especializada e gratuita à população. O acolhimento inicia na Atenção Básica, por meio das equipes de saúde da família, reconhecendo as necessidades da população e mantendo o diálogo com a Atenção Especializada e Rede de Urgência e Emergência.

Nas policlínicas municipais, a população tem acesso a acompanhamento psicológico, psiquiátrico e neurológico, encaminhado pelas unidades de saúde da família (USFs), que atuam na promoção do cuidado em saúde mental por meio de acolhimento, escuta e formação de vínculo com atendimentos individuais e coletivos.

Endereços dos Caps:

Caps Gutemberg Botelho:

Avenida Minas Gerais, nº 409, Bairro dos Estados

Telefone: (83) 3221-6700

Caps Caminhar:

Rua Paulino Santos Coelho, s/n, Jardim Cidade Universitária

Telefone: (83) 3255-5551

Caps AD David Capistrano:

Rua José Soares, s/n, Rangel

Telefone: (83) 3218-5244

Caps Infanto Juvenil Cirandar:

Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, Roger

Telefone: 3214-3333