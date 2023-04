Castramóvel

Prefeitura dá continuidade à esterilização de animais de rua nesta quarta-feira

11/04/2023 | 08:00 | 48

A partir desta quarta-feira (12), a Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa dará continuidade às cirurgias de castração de cães e gatos, desta vez com foco nos animais de rua. O Castramóvel vai ficar estacionado durante todo o mês de abril no campus do Unipê, em Água Fria, e os atendimentos serão das 8h às 13h.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que a ação vai contribuir para a qualidade de vida dos animais de rua. “Essa é uma medida urgente, uma das principais reivindicações dos protetores e está inserida na política ambiental. Quando castramos os animais de rua estamos evitando a reprodução desordenada, reduzindo a super população, o número de animais que terminam abandonados nas ruas. Assim também temos o controle das doenças que podem ser transmitidas dos bichos para os humanos”, concluiu.

Para realizar as cirurgias dos animais de rua técnicos da Semam e do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) farão a captura dos animais no dia anterior ao procedimento, para a realização de exames clínicos. Serão feiras as cirurgias de 20 animais por semana. Cada cirurgia leva em média 30 minutos e os animais serão acompanhados por dois médicos veterinários. Eles ficarão abrigados na Clínica Veterinária do Unipê e no Centro de Controle de Zoonoses.

Cada animal que passar pela cirurgia será identificado por uma marcação na orelha. Isso vai facilitar o controle dos cães e gatos castrados e não castrados, assim que eles forem devolvidos às ruas, facilitando o monitoramento da população de bichos de rua.

Após a cirurgia, por se tratar de animais de rua, que não têm tutores, eles ficaram abrigados no Unipê por até 72 horas até que se recuperem e serão devolvidos aos espaços onde foram resgatados.