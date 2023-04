Filho de Gio Ewbank e Bruno quer voltar para a África e ela confirma: ‘Sempre iremos acolhê-lo’

A apresentadora e atriz fez uma longa postagem, após a fala do menino viralizar.

Nesta semana, o nome do filho de Giovanna Ewbank virou assunto nas redes sociais, após a celebridade compartilhar um vídeo em seu canal do YouTube. Na gravação, o menino, que é um dos três herdeiros da loira com o ator Bruno Gagliasso, disse que tinha vontade de retornar à África, de onde veio antes de ser adotado pelo casal de famosos.

Na ocasião, Giovanna Ewbank fazia um vídeo, falando sobre a rotina de sua família. A celebridade, que atualmente está afastada da televisão, costuma abordar assuntos da vida pessoal dela e dos filhos na rede social. A última gravação, contou com a presença de Bless, adotado depois de Titi.

Filho de Giovanna Ewbank diz que quer voltar à África

Giovanna Ewbank perguntou ao filho, no vídeo, qual superpoder ele gostaria de ter. O menino então deu uma resposta inesperada: “Voltar no tempo. Eu ia voltar para onde nasci”. “Para o Malawi? E por que você ia voltar para lá?”, questionou a mãe. A criança prosseguiu, contando que queria ver como é, já que não tem lembranças de sua terra natal, posto que saiu de lá ainda muito pequeno.

Giovanna Ewbank vai levar Bless à África Após a repercussão do vídeo, Giovanna Ewbank se pronunciou. Ela disse que costuma ir ao Malawi, mas que parou durante a pandemia. A famosa conta que pretende retornar ao local para que os filhos visitem suas origens. A seguir, ela afirmou que tem orgulho do herdeiro, por sua sensibilidade.

Giovanna Ewbank ainda mencionou as críticas que recebeu e deixou claro que compreende os motivos do filho, ao querer voltar ao país onde nasceu. Em seguida, a loira se comoveu com o comportamento do garoto e deixou claro que ele tem liberdade de falar: “Fico emocionada dele saber que pode voltar pro seu berço quando quiser. E sei que ele sabe que tem a liberdade de nos dizer tudo o que sente. E nós sempre iremos acolhê-lo“, completou.

Ela está confirmada como a nova apresentadora do Sem Censura, programa da TV Brasil.

Longe da televisão desde que foi demitida da Rede Globo, no decorrer de 2021, Cissa Guimarães não permanecerá muito mais tempo afastada dos telespectadores. Ela foi confirmada como a nova apresentadora do Sem Censura, tradicional programa da TV Brasil, que passará por algumas modificações e voltará a ser exibido diariamente.

O Sem Censura foi ao ar pela primeira vez em 1985, sendo exibido pela TVE. Várias apresentadoras comandaram a atração, e Leda Nagle foi a mais conhecida. No final de 2016, após deixar o posto que permaneceu por 21 anos, Leda fez questão de agradecer pelo tempo de trabalho, por meio de publicação em suas redes sociais.

Cissa Guimarães está bastante animada com o novo trabalho

“Ainda tem muita discussão pela frente. Mas imaginamos três convidados por programa, entre anônimos e personalidades famosas de várias áreas de atuação”, declarou Cissa Guimarães em relação a esse novo trabalho, que tem estreia prevista para o mês de julho.

Nos anos em que esteve contratada pela Rede Globo, ela participou, como atriz, de várias novelas, como Coração Alado, América, O Clone, Caminho das Índias, Salve Jorge e Morde e Assopra. No período de 1986 a 2001, Cissa teve participação fixa no Vídeo Show, sem jamais deixar a sua carreira de atriz de televisão e teatro em segundo plano.

Cissa Guimarães era apontada como nova Ana Maria Braga

Desde 2015, Cissa passou a comandar, ao lado de outros apresentadores da Rede Globo, o É de Casa, programa que ocupa a faixa de horário das manhãs de sábado da emissora. Por várias vezes, também teve a oportunidade de estar à frente do Mais Você, sempre que Ana Maria Braga precisou se ausentar, por isso era considerada a substituta da loira em uma possível aposentadoria da TV, dando sequência ao Mais Você.

Atriz Grazi Massafera impressionou a todos ao surgir com barriga de grávida de surpresa.

A atriz Grazi Massafera se consagrou como uma das melhores atrizes do Brasil, já tendo protagonizado algumas novelas da Globo. O talento da ex-BBB foi reconhecido até mundo afora, quando ela foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Emmy Internacional, por seu papel em Verdades Secretas.

A loira usa as redes sociais para mostrar o seu dia a dia e alguns detalhes de novos trabalhos pela frente. Na tarde desta última quinta-feira (17), a mamãe da pequena Sofia surpreendeu a todos ao mostrar uma barriguinha de grávida, de um bebê com Reynaldo Gianecchini.

Grazi Massafera mostra barriga de grávida Seu último trabalho na emissora dos Marinho foi em Travessia, quando interpretou a mãe da personagem de Jade Picon nos primeiros capítulos da trama. Agora, ela já se dedica a outro trabalho, a gravação do filme Uma família Feliz, escrita por José Eduardo Belmonte e Raphael Montes.

Em seus stories ela surpreendeu a todos ao mostrar uma barriguinha de grávida, mas que é cenográfica. A personagem da artista será uma mamãe de primeira viagem. Na postagem, a atriz publicou o perfil dos diretores da obra.

Reynaldo Gianecchini posta foto com Grazi Massafera

Quem aproveitou a situação e publicou uma foto de Grazi Massafera ‘grávida’ foi o ator Reynaldo Gianecchini, seu par romântico no filme. “De repente grávidos”, disse o famoso na legenda do seu stories.

Grazi é mamãe de Sofia, fruto de sua união com o ator Cauã Reymond. Já o seu novo par romântico dos cinemas, não tem nenhum filho e em recente entrevista disse que nunca teve vontade de ser pai. Reforçou ainda que nunca se movimentou para que isso se tornasse realidade em sua vida.

