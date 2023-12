Prêmio do Esporte Paraibano homenageia destaques de 2023

O Prêmio do Esporte Paraibano celebrou a temporada de atletas, treinadores e dirigentes das mais variadas modalidades. A solenidade aconteceu na noite dessa segunda-feira no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa. Ao todo, foram 200 homenageados. Um reconhecimento pelo trabalho que fizeram no ano de 2023.

O evento foi organizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Os atletas do ano foram George Wanderley (vôlei de praia) e Giovana Campos (natação), enquanto Petrúcio Ferreira (atletismo) e Silvana Fernandes (taekwondo) venceram nos esportes paralímpicos.

Prêmio do Esporte Paraibano homenageou 200 personalidades

Secretário executivo de Esporte do Governo do Estado, Harlen Vilarim destacou a força dos atletas paraibanos ao longo de mais um ano especial para o esporte.

“É um momento para celebrar as conquistas que esses paraibanos conseguiram, com muito empenho e determinação, neste ano de 2023. Foram inúmeras medalhas nos eventos que participaram, e o Governo do Estado contribuindo significativamente. Desta forma, o esporte na Paraíba e também o paradesporto cresceram bastante e, por isso, estão sendo premiados nesta linda festa”, frisou Harlen.

Lembrando que os homenageados disputaram, ao longo do ano, competições em níveis estadual, regional, nacional e até internacional. Vale destacar que os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, realizados no Chile, tiveram nomes paraibanos, como George, Petrúcio e Silvana, faturando medalhas de ouro.

O bicampeão do Parapan, Petrúcio Ferreira, falou sobre ser premiado na cerimônia.

“Sem dúvida é motivo de parabenizar essa atitude em premiar quem esteve honrando o nome da Paraíba nas competições em 2023, pois foram muitos treinos para chegar até o resultado e poder comemorar”, disse Petrúcio.

