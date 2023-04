Alunos, monitores e tutores

Divulgado resultado final dos selecionados para Projeto Code, que integra ensino de programação nas escolas municipais

11/04/2023 | 21:30 | 50

A Prefeitura de João Pessoa divulgou, na noite desta terça-feira (11), o resultado final da seleção de alunos, monitores e tutores do Projeto Code – Programação para Jovens de Futuro, lançado em março pelo prefeito Cícero Lucena. A lista com os selecionados pode ser acessada por meio do link www.funetec.com/code. A seleção é realizada pelas Secretarias municipais de Ciência e Tecnologia (Secitec), e Educação e Cultura (Sedec), em parceria com a Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec-PB).

O Code visa oferecer o ensino de programação de computadores nas escolas da Rede Municipal de Ensino. No total, foram selecionados 4.326 alunos e 573 monitores selecionados. Outros 1.556 monitores estão na lista de espera. Já em relação aos tutores, foram 200 inscrições deferidas e 40 indeferidas.

De acordo com o edital, a contratação dos monitores e tutores obedecerá ao número de vagas necessárias para cada escola e turno, que por sua vez dependerá do número de alunos inscritos em cada escola. Vale ressaltar que em relação ao ranqueamento dos classificados, o candidato poderá aparecer em várias escolas a depender da indicação de preferência indicada na inscrição.

Funções e bolsas – O projeto reservou 10 mil vagas para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, com prioridade para alunos do 9º, 8º, 7º e 6º anos, nesta ordem. No caso do monitor, este é um aluno do Projeto Code que exercerá o papel adicional orientando e apoiando um grupo de outros alunos. Para isso, ele irá interagir com o tutor e com o monitor de tecnologia. O monitor selecionado receberá uma bolsa mensal de R$ 300. O projeto reservou mil vagas para monitores (que também serão alunos do projeto Code), mas estes devem cursar 9º ou 8º ano.

No caso do tutor, será um aluno da graduação ou graduado em curso da área de computação. Este atuará como mediador do processo de ensino-aprendizagem do Projeto Code. Supervisionará diretamente grupos de alunos e seus monitores, atuando com cada grupo de alunos tanto de forma presencial (na escola) como remotamente algumas vezes por semana, com apoio dos monitores de tecnologia e dos coordenadores pedagógicos. O tutor selecionado receberá uma bolsa mensal de R$ 700.

Projeto elogiado – O projeto Code foi bastante elogiado no Smart Gov Nordeste, evento realizado em São Luiz, no Maranhão, pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes e Inovadoras (Anciti). O encontro reuniu mais de 50 cidades brasileiras para discutir sobre os impactos da transformação digital no desenvolvimento das cidades e dos cidadãos.

“O objetivo do Code é integrar o ensino de programação nas escolas do ensino fundamental do município de João Pessoa, para que seus estudantes possam aumentar sua competência digital como cidadãos e sejam preparados para novas demandas tecnológicas da sociedade e do mercado de trabalho”, ressaltou o professor Dênio Mariz, que é diretor de Projetos de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia.

O Smart Gov Nordeste ofereceu oportunidade para gestores públicos trocarem experiências e discutirem soluções inovadoras para as suas cidades. O evento contou com a presença de secretários municipais de tecnologia, gestores de TI e empresas públicas municipais de TI, abordando temas como transformação digital, gestão pública inteligente e adoção de mecanismos tecnológicos para o desenvolvimento social com foco no cidadão.

Futuro – Dados do Fórum Econômico Mundial evidenciam que até o ano 2030 os empregos existentes no mundo, em sua maioria, vão exigir habilidades digitais. “Isso reforça a importância e responsabilidade dos educadores em habilitar os alunos para uma educação que considere a fluência em tecnologia, a criação de bases para resolução de problemas e o estímulo à aprendizagem continuada, independente e permanente”, finalizou Dênio Mariz.

Para acessar diretamente a lista de selecionados em cada função, basta clicar no link:

Aluno – https://www.funetec.com/code/final_alunos_classificados;

Monitor – https://www.funetec.com/code/final_monitores_classificados;

Tutor – https://www.funetec.com/code/resultado-analise-tutor

Dúvidas ou informações sobre o processo seletivo do Projeto Code poderão ser dirimidas enviando um e-mail para o endereço [email protected]