Prefeito autoriza assinatura de mais 14 contratos do programa ‘Compra Assistida’

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quarta-feira (30), a assinatura de mais 14 contratos dentro do programa Compra Assistida – de aquisição de imóveis escolhidos por moradores de áreas de risco para residirem em local seguro. Com essa autorização, a Prefeitura de João Pessoa chega à marca de 179 contratos assinados desde 2021, dentro do programa que está mudando a vida de muitas famílias na capital paraibana.

“Esse é um programa da nossa gestão que está servindo de referência para muitas cidades do Brasil. Ele consiste em retirar famílias de áreas de risco para um imóvel digno e de sua escolha. A Prefeitura de João Pessoa arca com todas as despesas. Esse é um compromisso firmado com o povo de João Pessoa e vamos continuar avançando”, afirmou Cícero Lucena.

Esses 14 novos contratos são de famílias que moravam em áreas de risco da comunidade São José, totalizando 64 contratos de 250 famílias que serão beneficiadas no local. Além do São José, vão ser mais 250 famílias beneficiadas no Complexo Beira Rio e na Comunidade do S, no bairro do Roger. No ‘Compra Assistida’, as famílias conquistam seus imóveis no valor de até R$ 115 mil – o teto do programa é colocado em prática pela Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab) e pelo Programa João Pessoa Sustentável.

“Essas famílias moravam em áreas de risco e optaram pelo programa Compra Assistida, que é mais uma opção dentro do programa habitacional do Município. Essas famílias não têm nenhum tipo de despesa, pois são isentos do pagamento do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e a Prefeitura também paga as taxas do cartório para a emissão da escritura”, explicou a secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha.