Prefeitura de João Pessoa inscreve presencialmente para mais 100 vagas do programa ‘Eu Posso’

07/04/2023

A Prefeitura de João Pessoa inicia, a partir das 10h da próxima terça-feira (11), as inscrições para as 100 vagas ofertadas no novo edital do Eu Posso, programa que visa apoiar os empreendedores através da concessão de crédito orientado. Desta vez, o procedimento acontecerá exclusivamente de forma presencial, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), localizada na Rua Diogo Velho, 150, no Centro. Os valores disponibilizados aos proponentes podem chegar a R$ 8 mil, para pessoa física, e R$ 15 mil para pessoa jurídica.

O Eu Posso é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Sedest. Ele é voltado para empreendedores formais e informais, maiores de 18 anos ou legalmente emancipados, residentes e domiciliados na capital paraibana; e pessoas jurídicas (MEI e ME), sediadas no Município de João Pessoa, com cadastro ativo junto à Receita Federal.

O programa é constituído por oito etapas obrigatórias: inscrição; capacitação; plano de negócio; visita técnica; análise de crédito; entrega do certificado do programa (CEM); concessão do crédito; e pós-crédito. Apesar de seguir a mesma jornada dos outros editais, neste atual, de número 01/2023, o programa passou por readaptações em sua execução.

“Abríamos um grande número de vagas e, consequentemente, tínhamos uma elevada quantidade de inscritos. Como cada negócio é criteriosamente analisado individualmente, demandava bem mais tempo para chegarmos à concessão do crédito. Agora, temos um edital permanente, que possibilita a abertura mais frequente de vagas, em uma quantidade menor, o que nos permitirá dar mais celeridade no andamento e assertividade no acompanhamento”, destacou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital.

Presencial – Diferentemente dos editais passados, tanto as inscrições quanto as capacitações deixam de ser on-line, e passam a acontecer apenas presencialmente. “Observamos que muitos candidatos acabavam indeferidos nessas etapas por, muitas vezes, terem dificuldades para anexar a documentação ou, simplesmente, para acessar as ferramentas digitais. Com o atendimento presencial, todas as dúvidas e pendências podem ser sanadas prontamente”, acrescentou Vaulene.

As inscrições vão até as 15h do dia 18 de abril ou até preencherem todas as vagas. Já a etapa de capacitação terá dois cursos: Desenvolvimento Pessoal, com 3h de duração; e Gestão Empreendedora, com 1h. O local e a data das aulas serão informados no ato da inscrição.

Condições – Os valores a serem liberados irão variar mediante análise financeira, score de crédito e aprovação das etapas previstas. A taxa de juros do programa é de 0,9% ao mês. O pagamento poderá ser dividido em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até três meses, quando houver investimento em capital fixo ou misto. Para investimento apenas em capital de giro, o pagamento será de até 12 parcelas e sem carência.

Documentação – Os interessados em concorrer como pessoa física precisam apresentar, na inscrição: documento de identidade com foto (RG, CNH ou carteira profissional); Comprovante de Situação Cadastral no CPF; comprovante de residência em nome do empreendedor, dos pais ou do cônjuge, como fatura (com nome completo, endereço, CEP e data de vencimento) de água, energia, telefone, internet ou fatura de cartão de crédito de até 90 (noventa) dias, contrato de aluguel (com firma reconhecida do locador e locatário) ou declaração de residência (disponibilizada através do site do Eu Posso para download) datada e assinada; certidão negativa municipal; comprovante de conta bancária cuja titularidade seja do empreendedor e que contenham informações sobre banco, agência, número da conta e nome do titular; e Certidão Negativa de cadastro nos órgãos de proteção ao crédito.

Já para pessoa jurídica, é necessário levar: documentos pessoais dos sócios pessoa física (no caso de ME) ou do titular (no caso de MEI): certidão negativa municipal Pessoa Jurídica; cartão CNPJ ou Certificado de MEI; comprovante de endereço comercial Pessoa Jurídica; certidão negativa estadual Pessoa Jurídica; certidão negativa federal Pessoa Jurídica; certificado de regularidade do FGTS Pessoa Jurídica; comprovante de conta bancária Pessoa Jurídica que contenha informações sobre banco, agência, número da conta e nome do titular: e Certidão Negativa de cadastro nos órgãos de proteção ao crédito.

Renovação – Também foi lançado o Edital 003/2023, específico para quem deseja fazer renovação de crédito do Eu Posso. O procedimento consiste em uma nova concessão para aquele proponente que tenha efetuado a quitação de crédito anterior junto ao programa. Para essa possibilidade, não há quantitativo determinado de vagas, e as inscrições acontecem das 10h de 11 de abril até as 15h do próximo dia 15 de novembro.

O teto para pessoa física é de R$ 8 mil e, para pessoa jurídica, R$ 15 mil. Os interessados na renovação que tenham sido contemplados com a concessão de crédito de 2021 em diante, estão dispensados de participar dos cursos de capacitação.

Todos os editais estão disponíveis no site: euposso.joaopessoa.pb.gov.br.