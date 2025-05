João Pessoa e Região Metropolitana enfrentam alagamentos e queda de árvore após chuvas intensas

Árvore caiu na ladeira do Cuiá, em João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

Chuvas intensas atingiram a cidade de João Pessoa e região metropolitana na noite desta terça-feira (20). O grande volume de água causou queda de árvores, alagamentos e outros transtornos nas cidades.

Na capital João Pessoa, uma árvore caiu na ladeira do Cuiá, na noite da terça-feira. Ninguém ficou ferido, mas devido ao tamanho da planta e o local de trânsito que ela caiu, o trânsito naquela região foi afetado. O Corpo de Bombeiros trabalhou para retirar a planta do local. Além disso, também na ladeira do Cuiá, em outro ponto, a parte baixa do local ficou completamente alagada. Um registro enviado para a TV Cabo Branco mostra que um carro teve dificuldades de passar na região devido ao acumulado das chuvas.

Ladeira do Cuiá também ficou com pontos de alagamento – Foto: TV Cabo Branco.

Em outro ponto de João Pessoa, desta vez nos Bancários, na zona sul da cidade, a principal do bairro ficou parcialmente alagada, com pontos de chuva acumulada na principal via da região.

Nos Bancários, também foi registrado ponto de alagamento – Foto: TV Cabo Branco.

No Mercado da Torre, que regularmente sofre com fortes chuvas, também houve registros de alagamentos. No local, inclusive, é possível ver pelas imagens lixo acumulado junto com a água.

Mercado da Torre foi afetado pelas chuvas – Foto: TV Cabo Branco.

No bairro da Penha, que fica na orla de João Pessoa, também houve alagamento. Em dois pontos da localidade, pelas imagens, é possível notar que a correnteza forte prejudicava os pedestres e motoristas.

Em se tratando da região metropolitana da capital, em Bayeux, no bairro do Alto da Boa Vista, as chuvas derrubaram parte de um teto de um supermercado. Ninguém ficou ferido. A cidade da região metropolitana onde mais choveu, inclusive, foi Bayeux, com mais de 80 milímetros registrados, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Queda de teto em Supermercado foi registrada em Bayeux – Foto: TV Cabo Branco.

Já em Santa Rita, o Centro da cidade ficou alagado. Registros mostram que até caminhões tiveram dificuldades de transitar no local.

Alertas de chuva em cidades da Paraíba

Há três alertas de chuva em vigor para diversas cidades na Paraíba. O principal deles é o alerta vermelho de acumulado de chuva, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com o instituto, esse alerta tem grau de severidade considerado de grande perigo.

O alerta vermelho foi emitido para 12 cidades do litoral da Paraíba. Entre elas estão João Pessoa e Cabedelo. Nesse alerta, há chance de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas.

Além disso, há também outros dois alertas de chuva, um alerta laranja de perigo de acumulado de chuvas para João Pessoa e mais 35 municípios da Paraíba. Além do alerta laranja, o Inmet emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas, que abrange 92 municípios paraibanos.

O alerta laranja de alto grau de perigo de chuvas intensas prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Nessas áreas, ainda existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para os municípios que estão sob o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

E, em ambos os casos, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. É solicitado também para não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e a evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso haja algum problema, o Inmet orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.