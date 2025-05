Fortaleza x Retrô, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (21/05)

Por MRNews



O jogo entre Fortaleza x Retrô marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Fortaleza que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fortaleza x Retrô: Tudo sobre o duelo decisivo da Copa do Brasil 2025 na Arena Castelão

A emoção da Copa do Brasil 2025 atinge um novo nível nesta quarta-feira, 21 de maio, às 19h (horário de Brasília), quando Fortaleza e Retrô se enfrentam em um confronto decisivo na Arena Castelão. Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, a partida vale uma vaga nas oitavas de final da competição mais democrática do futebol brasileiro. E o melhor: quem avançar, além do prestígio esportivo, fatura R$ 3,6 milhões em premiação.

Onde assistir Fortaleza x Retrô ao vivo?

O torcedor não ficará de fora dessa. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV 2 e Premiere, garantindo imagens em alta qualidade diretamente de Fortaleza. Para quem prefere acompanhar em tempo real, o portal ge.globo.com disponibiliza a cobertura minuto a minuto. Com tantas opções, ninguém precisa perder um lance sequer desse duelo eletrizante.

Cenário do confronto

No primeiro jogo, realizado na Arena Pernambuco, o Retrô surpreendeu e saiu na frente com gol de Richard Franco. No entanto, nos minutos finais, o argentino Lucero empatou para o Fortaleza, mantendo o confronto em aberto. Como não há critério de gol fora de casa, qualquer novo empate leva a disputa para os pênaltis, o que promete tensão máxima no Castelão.

Fortaleza: pressão, favoritismo e apoio da torcida

O Leão do Pici chega embalado e é o favorito natural, especialmente por jogar em casa com o apoio da apaixonada torcida cearense. Apesar das ausências importantes como Brítez, Moisés, Tinga e Diogo Barbosa, o técnico Juan Pablo Vojvoda aposta na força do elenco e no entrosamento do grupo para sair com a classificação.

Provável escalação do Fortaleza:

João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha; Yago Pikachu, Zé Welison, Pol Fernández, Calebe; Mancuso, Allanzinho, Deyverson.

Retrô: ousadia e esperança de fazer história

Mesmo com desfalques relevantes, como Paulo Ricardo, Mascote, Iba Ly e Fabinho, o Retrô provou no jogo de ida que pode competir em alto nível. A equipe comandada por Milton Mendes aposta na disciplina tática e nos contra-ataques velozes para tentar calar o Castelão e alcançar um feito histórico: eliminar um clube da Série A fora de casa.

Provável escalação do Retrô:

Volpi; Eduardo, Rayan, Mendonça, Salomão; Jonas, Radsley, Richard Franco; Fernandinho, Maycon Douglas, Fialho.

Arbitragem e premiação

A arbitragem da partida será do carioca Alex Gomes Stefano, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira, também do Rio de Janeiro. O VAR será comandado por Caio Max Vieira, do Rio Grande do Norte. Além do sonho de avançar na competição, os clubes disputam uma premiação milionária: R$ 3,6 milhões garantidos ao vencedor.

Expectativa para a partida

Tudo está em jogo. Fortaleza entra com o peso da camisa e da torcida, mas o Retrô já mostrou que não teme adversários grandes. O Castelão será palco de uma batalha emocionante, onde cada detalhe pode definir o futuro das equipes na Copa do Brasil. A noite promete ser de heróis improváveis, estratégias ousadas e, acima de tudo, muita emoção.

Análise de Dados

