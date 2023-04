Cultura

Encenação da Paixão de Cristo emociona público no Centro Cultural São Francisco

06/04/2023 | 23:12 | 38

O espetáculo mais encenado de todos os tempos voltou a emocionar multidões. No Centro Cultural São Francisco lotado, a morte e ressurreição de Jesus Cristo foram encenadas envolta por música e dança na peça Paixão de Cristo – Um Musical de Vida, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope). O prefeito Cícero Lucena e a primeira-dama Lauremília Lucena acompanharam o primeiro dia de encenação no Centro Histórico da Capital.

A apresentação, realizada na noite desta quinta-feira (6), foi a primeira das seis que acontecerão até o próximo domingo (9). Nesta sexta (7) e no sábado (8), as encenações acontecem em dois horários, às 18h e 20h30. Já no domingo (9), o espetáculo será a partir das 19h.

“Tivemos a oportunidade em outras gestões de promover os maiores espetáculos da Paixão de Cristo e agora estamos tendo a oportunidade de retomar este trabalho. É uma oportunidade de retomar esta tradição religiosa e de permitir que o público reviva a história de Cristo, dando espaço aos grupos de teatro e dança locais”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

O ato tem duração de duas horas e mistura as principais passagens da vida, morte e ressurreição de Cristo e musicais com canções religiosas bem conhecidas do público, como Hosana, Noites Traiçoeiras e Aleluia. Uma iluminação marcante e projeções mapeadas na fachada da Igreja de São Francisco completaram o espetáculo.

O ator Henri Castelli representa Jesus e Érika Januza é a responsável por interpretar Maria. Os atores destacaram a grandiosidade da estrutura montada e a alegria de poder fazer parte do elenco da Paixão de Cristo em João Pessoa. Érika ainda destacou a emoção de interpretar Maria, o que faz pela primeira vez na carreira. “Espero que as pessoas filmem muito para que minha mãe possa ver”, brincou.

Além da dupla, a peça conta com a participação de um grande elenco de 40 artistas locais, selecionados por edital, entre os quais estão Anna Raquel Apolinário, Dadá Venceslau, Adilson Lucena, Ingrid Trigueiro, Dany Barbosa, Mika Barros, Nelson Alexandre e Vitor Blam. O espetáculo conta ainda com a participação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e da Companhia Jovem da Prefeitura.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o espetáculo busca emocionar e fazer refletir sobre o sentido da vida. “A arquitetura do Centro Cultural São Francisco já é o ambiente propício para contar esta história, que é encenada há dois mil anos e sempre tem o poder de nos afetar. Organizamos um espaço acolhedor, com 1500 cadeiras e duas arquibancadas, o elenco está muito envolvido, o público pode participar cantando os louvores. Está tudo muito bonito e queremos marcar este espaço como o lugar da Paixão de Cristo de João Pessoa”, disse.

Maria Gorete Alves, de 62 anos, contou que não conseguiu conter o choro durante a apresentação. “Foi emocionante. Sempre é emocionante quando revivemos este momento de Jesus, lembramos o que ele sentiu. O espetáculo foi muito lindo e estão todos de parabéns pelo grande espetáculo”, destacou.

Produção – A Paixão de Cristo tem direção de Edilson Alves e texto de Everaldo Vasconcelos. A peça conta com cenografia e adereços do ator Dadá Venceslau; figurino de Nelson Alexandre; assessoria de Sânzia Márcia e Adriana Germano; os assistentes são Edvânia Maria, Washington Serafim, Rogério Gomes; direção musical do maestro Rogério Borges, além do assistente de direção José Maciel.