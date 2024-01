Vanessa Lopes aperta o botão e desiste do programa

A digital influencer Vanessa Lopes , de 22 anos, desistiu do BBB 24 nesta sexta-feira (19). A jovem de 22 anos apertou o botão de desistência, assim, descontinuando sua participação no reality da Globo.

Nos últimos dias, Vanessa começou a apresentar comportamentos adversos no programa. Ela chegou a considerar que os demais participantes eram atores, e que o programa tinha sido feito com foco nela. Ela se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais ao criar uma série de teorias desconexas e também pelo confronto com outros participantes

Veja o vídeo da desistência da ex-sister abaxo:

Vanessa Lopes aperta o botão de desistência do #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/cjDMHYIql3 — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2024

Quem é Vanessa Lopes?

Vanessa foi a décima participante a ser anunciada durante o Big Day. Ela é natural de Recife, já foi atropelada em uma estrada quando tinha 18 anos ao trocar o pneu do carro com um amigo.

Para a sua participação no BBB, a agora ex-sister, tinha feito quatro cirurgias de uma vez em 2023 por questões de saúde: na garganta, no nariz e nas cordas vocais.

Por hobby, Vanessa começou a gravar vídeos dançando aos 13 anos. O conteúdo foi se espalhando pela internet e, hoje, além das coreografias virais, destaca-se pelas publicações sobre maquiagem, fitness e rotina familiar.