Canto da Harmonia inicia novas turmas de Reiki, práticas corporais e meditação

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Canto da Harmonia, situado no bairro do Valentina Figueiredo, região da Zona Sul de João Pessoa, iniciou, na tarde desta sexta-feira (19), as novas turmas de Reiki, práticas corporais e meditação.

Além dessas práticas, o CPICS segue aperfeiçoando processos de autoconhecimento, através da experiência do corpo, favorecendo um melhor processo terapêutico, qualidade de vida, promoção à saúde e cuidado integrativo. De acordo com Greicy Bernardo, diretora do espaço, através de práticas corporais, como relaxamentos, alongamentos e danças, o Centro realiza com seus grupos de usuários um trabalho de autoconsciência, autocuidado e experiência de corpo.

“Após os anos pandêmicos, o cuidado com a saúde mental e saúde do corpo são fundamentais. A elaboração de práticas corporais como destes grupos visam, principalmente, manejo e regulação de dores físicas e emocionais, promovendo auto-regulação para o equilíbrio do corpo e da mente”, afirmou a diretora do CPICS Canto da Harmonia.

O fisioterapeuta e terapeuta integrativo, Eric Flor, ressaltou que as práticas corporais auxiliam o corpo a regular as emoções. “Partindo do princípio mente sã corpo são, nós nos desorganizamos durante o dia-a-dia, desajustando nossas emoções com nosso corpo. As práticas corporais e saúde vêm para reorganizar, ajustar, adequar e, talvez, promover uma qualidade de vida a partir disso, usando movimentos, dança e automassagem, para que o indivíduo tenha como perspectivas saúde, qualidade de vida e cuidado integrativo”, explicou.

Canto da Harmonia – Para ter acesso ao serviço, o usuário deve comparecer ao CPICS nos dias úteis com o seu Cartão SUS, documento com foto e comprovante de residência.

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Canto da Harmonia fica situado à Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n, Valentina Figueiredo. O telefone para informações é o (83) 3213-7623 e o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.