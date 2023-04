Nesta segunda-feira

Prefeitura inicia a semana promovendo vacinação contra Covid-19 em diversos serviços de saúde e em pontos móveis

02/04/2023 | 17:00 | 223

A Prefeitura de João Pessoa segue promovendo a assistência preventiva contínua em diversas salas de vacinas da rede municipal e com pontos móveis, criados estrategicamente para facilitar o acesso e o cuidado da população pessoense, com a oferta de todas as vacinas que fazem parte do calendário de rotina e com os imunizantes contra Covid-19.

Nesta segunda-feira (3), o imunizante da Pfizer Bivalente continua sendo ofertado apenas para grupos prioritários, que são: pessoas imunocomprometidas e pessoas com deficiência permanente acima de 12 anos, idosos acima de 60 anos de idade, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), comunidades quilombolas e trabalhadores de saúde.

Contra Covid-19, as vacinas são disponibilizadas para todos os públicos a partir dos seis meses de idade. Diversas salas de vacinas localizadas nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais e no Centro de Imunização localizado no bairro da Torre, além dos pontos móveis promovem ação de vacinação no período de 7h às 22h.

Para pessoas com deficiência, a Secretaria de Saúde está disponibilizando equipes para vacinação na Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), localizado no bairro Pedro Gondim, das 8h às 12h.

A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, variante BA.4 e BA.5 – preocupação no momento. O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Vacinação domiciliar – Para os idosos 60+ acamados, restritos aos leitos assistidos pela Atenção Básica ou do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) da Prefeitura de João Pessoa, podem realizar o agendamento pelo Disque Vacina pelo (83) 98645-7727, de segunda a sexta-feira, para serem imunizados em casa.

Documentação – No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina que comprovem outras doses dos imunizantes que previne contra Covid-19 e Cartão do SUS. No caso de pessoas imunocomprometidas, há a necessidade de apresentação do laudo ou declaração médica.

Já os trabalhadores de saúde precisam apresentar cópia de documento que comprove vínculo ativo como trabalhador de saúde, que ficará retido no local. São eles: carteira do conselho profissional ou contracheque. No caso de estudantes que estagiam em serviço de saúde, devem apresentar declaração da instituição de ensino e do serviço onde atuam.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (3):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)

Crianças de 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (60 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica

2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

Idosos acima 60 anos, pessoas com deficiência e imunocomprometidas acima de 12 anos, gestantes e puérperas – até 45 dias após o parto e trabalhadores da saúde (sem agendamento)

1ª dose: Dose única – Imunizante Pfizer Bivalente

– Ferreira Costa – Aeroclube – 8h às 16h – pedestre

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – drive e pedestre

– Shopping Liv Mall – Jardim Oceania – 10h às 16h

– Shopping Tambiá – 10h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Unidades de Saúde da Família – 8h às 11h e das 12h às 16h:

USF Integrada Cruz das Armas (Distrito Sanitário I)

USF Integrando Vidas (Distrito Sanitário II)

USF Ipiranga (Distrito Sanitário III)

USF Viver Bem (Distrito Sanitário IV)

USF Bancários Integrada (Distrito Sanitário V)

– USF São José – 16h às 20h

Para pessoas com deficiência a partir de 12 anos – das 8h às 12h

– Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad)

Para pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade

– 03 e 04.04 – Nefruza Serviços Nefrológicos – 9h às 16h

Vacinação Domiciliar

– Idosos acima de 60 anos, com comorbidades e acamados

Agendamento: (83) 98645-7727

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*Exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.