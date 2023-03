Segurança alimentar

Prefeitura de João Pessoa entrega cartões da segunda fase do Pão e Leite nesta quarta-feira

27/03/2023 | 13:03 | 59

A Prefeitura de João Pessoa divulgou, nesta segunda-feira (27), a lista com os nomes das 1.500 famílias habilitadas, que passarão a receber o benefício do programa Pão e Leite, na segunda fase do programa. A lista pode ser consultada no site da Prefeitura por meio do link.

A entrega dos cartões aos contemplados acontece na próxima quarta-feira (29), das 8h às 16h, respeitando a ordem alfabética e horários definidos por grupos de letras na quadra do Clube Cabo Branco, em Miramar (veja tabela abaixo).

Para receber o cartão, o titular do benefício deve apresentar documento de identidade com foto, então receberá uma pulseira para identificação e poderá adentrar o local para receber o seu cartão do Pão e Leite. O cartão será desbloqueado na hora e 24 horas depois poderá ser utilizado na rede cadastrada e identificada. Em caso de dúvida, a população deve entrar em contato por meio do telefone (83) 3218-9187.

Além da entrega do cartão, estará no local um ponto de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine), pela que disponibilizará o serviço de cadastramento e atualização de cadastro junto ao sistema.

“Estamos entrando em uma nova fase do programa e chegamos a 7.500 famílias beneficiadas. É muito importante que a população venha buscar e desbloquear seu cartão, pra que elas possam ter uma melhor segurança alimentar. Realizamos um trabalho criterioso, muito sério, para que as famílias que mais precisam fossem contempladas e continuaremos o monitoramento e ajustes necessários”, completou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social, pasta responsável pela execução do programa Pão e Leite.

Benefício – Cada família receberá um cartão magnético onde serão depositados R$ 50 mensalmente. Com este cartão, elas irão adquirir gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais cadastrados junto ao programa, cuja lista pode ser consultada no link https://bityli.com/l4IVcW.

Cada unidade familiar poderá receber o benefício por um ano, prorrogável por mais cinco anos, caso seja comprovada a necessidade. Caso a família não use o cartão por dois meses consecutivos, o mesmo será suspenso e reativado a partir de uma nova visita psicossocial de assistentes sociais da administração municipal.

LetraData/TurnoA ao L29/03 – Manhã (08h às 12h)M ao Z29/03 – Tarde (13h às 16h)