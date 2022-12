Paraíba abre seleção com 130 vagas para residências em saúde

Compartilhe















A Escola de Saúde Pública (ESP-PB) abriu editais com o total de 130 vagas para Programas de Residências Médicas, Uni e Multiprofissionais da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB). As vagas são distribuídas para todo o estado.

Há oportunidades para residência médica, em saúde bucal, enfermagem obstétrica, bem como saúde coletiva e saúde da criança. As inscrições seguem até o dia 8 de janeiro e o início das atividades está previsto para o dia 1º de março de 2023, pelo site da ESP-PB.

Residência médica

Os programas de residências médicas oferecidos pela SES-PB em João Pessoa são anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, medicina de família e comunidade, medicina intensiva, medicina intensiva pediátrica, neurologia, ortopedia e traumatologia, pediatria clínica médica, endoscopia ginecológica, ginecologia e obstetrícia e neonatologia.

Em Campina Grande, as residências com vagas disponíveis são cirurgia geral e medicina de emergência. Já em Patos, as vagas são para ginecologia e obstetrícia, bem como pediatria (Patos-PB). Para Sousa, há vagas para residência em cirurgia geral.

Residência multiprofissional em saúde da criança

O objetivo desse programa é formar profissionais graduados em enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e serviço Social em especialistas de saúde para trabalhar na atenção às demandas de saúde direta ou indiretamente vinculadas à saúde da criança através da formação complexa e progressiva dos residentes no Sistema Único de Saúde (SUS).

Residência uniprofissional da saúde em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial

O Programa é destinado a odontólogos que serão supervisionados e orientados por profissionais qualificados da mesma área, de acordo com as especificações de exercício profissional definidas pelo Conselho Federal de Odontologia e pelas resoluções da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde.

Programa multiprofissional de residência em saúde coletiva

O programa tem como objetivo formar sanitaristas, graduados em diferentes profissões da área da saúde (enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, nutrição, psicologia ou serviço Social, para compreender a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco nas ações de gestão do sistema, atuando com maior ênfase no planejamento, nas redes de atenção à saúde e na educação em saúde, contribuindo para promover ações de saúde coletiva nas diferentes esferas do SUS, no sertão da Paraíba.

Programa uniprofissional em clínica integrada em odontologia

O objetivo desse programa é capacitar cirurgiões dentistas para o trabalho na atenção secundária em odontologia de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com enfoque na atuação em Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), de modo a formar profissionais para atuação nas áreas de diagnóstico bucal e cirurgia oral menor, prótese dental, periodontia, endodontia e odontologia para pacientes com necessidades especiais.

Residência uniprofissional em enfermagem obstétrica

O programa tem como principal objetivo qualificar o atendimento ao público na área de enfermagem Obstétrica no diagnóstico e tratamento, numa perspectiva multiprofissional, interrelacionando as várias áreas de atendimento como pronto socorro, internação, tratamento, seguimento ambulatorial, considerando o paciente como um todo. Vídeos mais assistidos do g1 Paraíba

Escola de Saúde Pública da Paraíba

ESP PB

residências médicas

saúde

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Educação

Estudante de escola pública da Paraíba é selecionada para intercâmbio no Estados Unidos: ‘meu projeto é dar aula de inglês aos meus colegas’

Camila, que mora no Litoral Sul da Paraíba, tem 17 anos e aprendeu sozinha a falar um outro idioma. Seu projeto é um clube de inglês para dar aulas aos seus colegas.

Educação

Bloqueio de verbas: UFPB garante pagamento de bolsistas e UFCG diz que nenhuma bolsa foi cortada

Capes informou que conseguiu desbloquear R$ 210 milhões para pagamento de 200 mil bolsistas. Reitor da UFPB garantiu que já recebeu recursos para pagar os auxílios estudantis.

Educação

Rede municipal de Campina Grande abre matrículas para alunos veteranos

Também foram divulgados os cronogramas para transferências e matrículas de novatos.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter