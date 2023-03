ASSISTIR AO VIVO Fortaleza x Ferroviário COPA do Nordeste de 2023, HOJE (25/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2023 já começou aqui no SITE. A partida de hoje é Fortaleza x Ferroviário válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE (25/03) às 16:30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Fortaleza que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora e a seguir.

Assistir Fortaleza x Ferroviário – pela Copa do Nordeste AO VIVO

Todos os jogos dos grandes do Nordeste serão transmitidos pelos canais oficiais da Copa do Nordeste. A Copa do Nordesde tem alguns canais oficiais a saber. Inicialmente, na TV aberta, a disputa acontece e pode ser assistida pelo SBT Nordeste e suas afiliadas locais. Já na TV fechada, a detentora dos direitos é a Disney e seus canais de esportes como ESPN, ESPN+, FOX SPORTS e agora o STAR+, serviço de STREAMING. Não obstante, também haverá transmissão das fases Pré e da fase de grupos da competição o canal da COPA DO NORDESTE, NORDESTE FC, serviço de streaming.

ESCALAÇÕES

FORTALEZA

Provável escalação: Fernando Miguel; Dudu, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe, Lucero e Thiago Galhardo.

Quem está fora: Brítez (suspenso), Sammuel, Tinga, Lucas Esteves, Guilherme, João Ricardo e Pedro Rocha.

FERROVIÁRIO

Provável escalação: Douglas Dias, Rodrigo Negueba, Roni Lobo, Éder Lima, Zé Carlos; Lincoln, Felipe Guedes, Thiaguinho; Deyzinho, Erick Pulga e Ciel.

Quem está fora: Alisson, Matheus Lima, Wesley e Vinicius Paulista no DM.

Jogo

16:30 Fortaleza x Ferroviário Quartas de final

Canal Transmite?

SBT

sim

LIVEFC (NOSSO FUTEBOL)

SIM

Fox Sports:

NÃO ONEFOOTBALL SIM MRNEWS E SÉRIE D Narração ao vivo

PALPITES Copa do Nordeste

jogos DESTA rodada

REGULAMENTO DA LAMPIONS 2023

Logo depois da fase Pré da Copa do Nordeste 2023, os 16 clubes participantes do torneio são divididos em dois grupos com oito equipes. Cada time enfrenta os oito clubes da outra chave e após as 16 rodadas, os quatro primeiros de cada grupo avançam às quartas de final.

Na fase eliminatória, os confrontos ocorrem em partidas únicas, mas com o chaveamento da seguinte forma. O 1A x 4B, 2A x 3B, 1B x 4A e, por fim, 2B x 3A.

1º A x 4º A 2º B x 3º B 1º B x 4º B 2º A x 3º A As quatro equipes que avançarem fazem a semifinal:, também realizada em jogo único:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2 Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4

PRÉ-COPA DO NORDESTE DE 2023

A pré-Copa do Nordeste de 2023 terá 16 equipes, oito a menos que em 2022. Serão duas fases eliminatórias, ambas em jogo único, na casa do time melhor ranqueado na CBF. Outros 12 times já estão classificados para a fase de grupos, que começará no dia 22 de janeiro. O sorteio dos grupos acontecerá no dia 10 de novembro.

Além da redução do número de participantes em relação a 2022, saindo de 24 para 16, outra possível novidade deve ficar por conta do critério de classificação para o torneio. Isso porque a classificação dos clubes pelo Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF deve passar a ser o primeiro parâmetro de classificação, seguido pela campanha dos times na última edição de seus respectivos estaduais. Essa troca, caso confirmada, beneficiará Sousa e Potiguar, que herdarão as vagas que seriam de Treze e Globo FC.

HISTÓRIA DA Copa do Nordeste

Em termos de títulos, os clubes baianos ainda detém o maior números na competição. Bahia e Vitória venceram nada menos que 4 vezes a competição. O Bahia, aliás, é o último campeão, batendo o Ceará nos pênaltis na edição de 2021. Na segunda posição vem o SPORT que possui três títulos. Com dois títulos o Ceará. Os demais campeões, com uma conquista são, o América-RN, A CAmpinense, o Maranhense Sampaio Corrêa (Bolívia Querida) o Santinha, Santa Cruz e o Leão do Ceará, o Fortaleza.

