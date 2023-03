Agilidade e precisão

Prontuário eletrônico está funcionando em toda a rede de saúde da Atenção Básica da Capital

27/03/2023 | 08:00 | 47

Dando mais agilidade no atendimento e precisão no diagnóstico de cada paciente, o prontuário eletrônico está funcionando e 100% ativo em todas as 92 Unidades Básicas de Saúde de João Pessoa, sendo utilizado pelas 203 equipes de saúde da família.

A Diretoria de Atenção à Saúde (DAS), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ressaltou que o investimento traz benefício não só para a gestão, mas principalmente para os usuários, que ganham mais rapidez no atendimento.

“O melhor benefício, tanto para nossos usuários como para a gestão, é a rapidez no serviço desde o cadastramento, além da precisão no diagnóstico de cada paciente. Isso gera a possibilidade de um melhor acompanhamento dos atendimentos nas unidades de saúde em tempo real, com números e indicadores bem mais precisos, gerando uma maior segurança e um benefício a todos os envolvidos neste processo”, destacou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da SMS.

Outras unidades – No Laboratório Central do Município de João Pessoa (Lacen), o prontuário eletrônico está em pleno funcionamento, beneficiando a população com a assertividade dos resultados e na entrega rápida dos exames de milhares de pacientes que utilizam o serviço.

No Consultório na Rua (CnR), que desenvolve diariamente uma assistência itinerante em Atenção Básica, percorrendo vários bairros da Capital, o prontuário eletrônico também foi 100% implantado e está funcionando, agilizando o trabalho da equipe.

A nova tecnologia está em pleno funcionamento e à disposição da população nas quatro unidades de pronto atendimento (UPAs), onde o prontuário eletrônico já mostra uma maior agilidade no atendimento aos pacientes.

Nas policlínicas municipais de Jaguaribe, Mangabeira, Cristo, Mandacaru e das Praias, o serviço está à disposição dos usuários nas salas de vacina. Nos demais setores, está em avançado processo de implantação.

Hospitais – Nas unidades hospitalares Prontovida, Santa Isabel, Complexo Hospitalar de Mangabeira, Instituto Cândida Vargas e Hospital do Valentina Figueiredo, o prontuário está implantado em setores específicos de cada unidade. O andamento dos trabalhos de conclusão da implantação segue em ritmo acelerado, conforme as características específicas para cada serviço de saúde.