Prefeitura oferece curso de idiomas para quem trabalha com turismo e alunos aprovam iniciativa

26/03/2023 | 14:00 | 103

“A oferta de um curso de idiomas para quem trabalha com turistas é essencial, porque somos da linha de frente do turismo e precisamos causar uma boa impressão”. A declaração é de Adalberto Patrício, um dos alunos matriculados no curso de Inglês do Centro de Línguas Estrangeiras (Celest), da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, voltado para o turismo.

Segundo ele, o turismo paraibano tem crescido muito nos últimos anos e saber falar um outro idioma permite estreitar a relação com os visitantes. “Ninguém gosta de ser recebido de forma rude, ainda mais se a hospitalidade faltar por conta do idioma”, disse, acrescentando que esse olhar da Prefeitura para incrementar o turismo de João Pessoa, cria novas oportunidades para além da profissão. “Podemos estudar em um outro país ou até concorrer à uma vaga da qual não podíamos disputar antes por não termos domínio de outra língua”, acrescenta o aluno.

Matheus Brito, aluno da mesma turma de inglês, afirma que está entusiasmado com a proposta da Prefeitura, pois abre uma oportunidade de comunicação direta com os visitantes. “Sem dúvidas, seja qual for a área, o inglês hoje em dia é de grande importância para o crescimento profissional”, comentou.

Segundo a diretora do Celest, Jéssica Holanda, a Prefeitura de João Pessoa tem capacitado, anualmente, profissionais para o turismo receptivo, por meio da oferta de cursos de Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol), gratuitos, através do Celest, que está localizado na avenida Epitácio Pessoa. “Este ano, foram formadas duas turmas, cada uma com 25 alunos que, no final de três anos, sairão das salas de aula prontos para atender as necessidades do mercado na Capital”, informou.

As aulas foram iniciadas há duas semanas, com a turma de Inglês nas quartas-feiras, das 16h30 às 19h, e outra, de Espanhol, nas sextas, das 19h às 21h. De acordo com Jéssica Holanda, essas turmas específicas foram formadas a partir de uma parceria intersetorial entre as Secretarias de Turismo (Setur) e de Educação e Cultura (Sedec). “A parceria é voltada aos profissionais de turismo com o objetivo de qualificá-los, oferecendo instrumentos indispensáveis de trabalho para atuação em um mundo globalizado”, finalizou.

Serviço:

O Celest está localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº1840, Expedicionários. Para dúvidas e esclarecimentos, são disponibilizados os seguintes contatos: 3214-7044 ou [email protected]