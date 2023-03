Monitoramento

Com ações preventivas e trabalho integrado, Prefeitura consegue reduzir danos causados pelas chuvas em João Pessoa

21/03/2023 | 12:30 | 30

A Prefeitura de João Pessoa tem feito ações preventivas para reduzir os danos causados pelas chuvas na Capital desde o último dia 23 de fevereiro por meio da deste ano iniciou a “Operação Inverno” que envolve várias secretarias. Entre as atividades realizadas continuamente estão a limpeza de galerias, desassoreamento de rios, além da ação de desobstrução de todos os pontos de alagamento da cidade.

Conforme dados do InMet (Instituto Nacional de Meteorologia), na manhã desta terça-feira (21) houve uma “tromba d’água”, que resultou em um índice pluviométrico de 28,4 mm em menos de uma hora, sem ocorrências graves. O alerta do InMet prevê ainda para até 10h desta quarta-feira (22) chuvas em 146 municípios do litoral nordestino, podendo alcançar de 30 mm/h a 60 mm/h.

Conforme levantamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil da Capital, em 2021 foram contabilizados mais de 100 pontos de alagamento na cidade. Devido à atuação do órgão, Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) estes pontos foram reduzidos para menos de 10 na manhã desta terça-feira. Com as ações das equipes da Prefeitura nesta terça-feira foi identificado o descarte inadequado de lixo e material de construção na tubulação, inclusive paralelepípedos no bairro do Cabo Branco (imagens em anexo).

Ação integrada – O Plano de Emergência da Prefeitura de João Pessoa conta com oito equipes da Seinfra, quatro equipes da Defesa Civil e três equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam). Além de todo efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e até 1000 agentes de limpeza urbana da Emlur. Reiteramos que toda estrutura de assistência social da Prefeitura está em alerta para acolher aqueles que mais precisam neste momento.

Serviço:Em caso de emergência entrar em contato (WhatsApp) pelos seguintes números:Defesa Civil: 98831.6885Semob-JP: 98760.2134