Espaço de lazer

Seinfra segue em ritmo acelerado com obras na Praça Clócio Beltrão, no Miramar

19/03/2023 | 13:00 | 95

Com cinco praças já entregues à população, a Prefeitura de João Pessoa segue em ritmo acelerado para entregar mais um equipamento – a Praça Clócio Beltrão Albuquerque, no bairro do Miramar. A obra, orçada em R$ 630 mil, está sendo executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), por meio da sua Diretoria de Obras (Diob).

A ordem de serviço foi assinada no mês de janeiro, mas a obra já está em fase bem adiantada, com aproximadamente 50% executada. A nova praça fica localizada entre a Avenida Beira Rio e a Rua Giuseppe Duarte de Queiroz. Até o momento já foi executado o passeio de intertravado (piso), piso de concreto, playdog, mesa de jogos e aparelhos para PCD.

A praça ainda vai receber urbanização e paisagismo, playground, Academia da Terceira Idade (ATI), escadaria e iluminação em LED. A previsão de conclusão é para junho, como destaca Isabel Cristina Freitas, diretora de Obras da Seinfra. “Estamos acompanhando tudo, assim como todas as obras da Seinfra, para que receba o padrão de qualidade que atenda a necessidade da população”, afirmou.

Com a nova praça, a população vai receber mais uma obra com espaço para lazer e convivência, com áreas e aparelhos acessíveis para pessoas com necessidades especiais. Além da praça, o bairro de Miramar já foi contemplado com iluminação em LED, pavimentação asfáltica e serviços diários de manutenção realizados pela Seinfra.

Relação das praças construídas ou reformadas:

1. Praça Rivaldo Correia – Grotão;

2. Praça Maria Célia Feitosa – Paratibe;

3. Praça da Conquista – Padre Zé;

4. Praça do Carro Antigo – Manaíra;

5. Praça do Seixas – Seixas.