Marina Silva exonera superintendente do Ibama na Paraíba

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, exonerou o superintendente do nstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na Paraíba. A exoneração de Dallys Henrique de Andrade Lima foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-fiera (8).

Na decisão, não foi informado o nome que deverá substituir Dallys Henrique de Andrade como superintendente do Ibama. A mudança faz parte de uma série de medidas no Ministério do Meio Ambiente que têm sido feitas pela ministra.

Dallys Henrique estava comissionado no cargo desde maio de 2021, quando havia sido designado pelo então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, durante o governo de Jair Bolsonaro.

