Flamengo recebeu R$ 250 mil para jogar no Almeidão pelo Campeonato Carioca

O Flamengo recebeu R$ 250 mil para jogar no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pelo Campeonato Carioca. A partida, que terminou empatada em 0 a 0 com o Nova Iguaçu, fez parte de uma sequência de jogos do Fla pelo Nordeste e Norte do país.

Para atuar fora do Rio de Janeiro, Rubro-Negro embolsou cotas fixas por partida, mas com valores diferentes. Isso porque em dois jogos, o Fla atuou com a equipe principal, e em outros dois utilizou um elenco formado por garotos.

Pela 2ª rodada da Taça Guanabara, o Flamengo encarou o Nova Iguaçu no Estádio Almeidão, em João Pessoa. A Pantera foi a mandante do jogo e, diante da garotada do Fla, empatou em 1 a 1.

O duelo na capital paraibana ficou marcado mesmo para as arquibancadas, que contaram com 16.428 torcedores. Mais o que chamou atenção foi a renda de R$ 1.528.264, a maior já registrada em um jogo na Paraíba.

No outro jogo que disputou com a garotada, em Natal, o Flamengo recebeu o mesmo valor de R$ 250 mil.

Já para os confrontos em Manaus e em Belém, com a equipe principal comandada pelo técnico Tite, o time carioca embolsou R$ 1,3 milhão.

Vale ressaltar que as quatro partidas do Flamengo no Norte e no Nordeste tiveram casa cheia e rendas altas.

No entanto, nem todos os valores cobriram as despesas operacionais, já que os valores das cotas nem sempre são superiores aos das logísticas de viagens e hospedagens.

O Flamengo ainda vai fazer um jogo no Nordeste: no dia 15 de fevereiro, o time irá enfrentar o Bangu na Arena Batistão, em Aracaju, pela 8ª rodada do Carioca.

Mandante do confronto, o Alvirrubro foi quem vendeu o mando de campo, mas o Rubro-Negro também terá direito a uma cota.

