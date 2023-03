Campinense empata com o Sampaio Corrêa e está eliminado da Copa do Nordeste

Compartilhe















O Campinense deu adeus à Copa do Nordeste 2023 na noite desta quarta-feira. A Raposa empatou com o Sampaio Corrêa, atuando no Maranhão, no Estádio Castelão, por 1 a 1, e está eliminada na primeira fase da competição. Thiaguinho abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Roney empatou para a Bolívia Querida. Os dois clubes não têm mais chance de avançar no torneio.

O jogo foi bem previsível na primeira etapa. O Sampaio Corrêa teve largamente mais a bola do que o Campinense, que buscou se defender atrás da linha da bola e sair nos contra-ataques. O time da casa teve paciência, rodo a bola e achou algumas boas chances. Primeiro com Vitinho, que perdeu a melhor chance do Tricolor no início da partida.

Depois foi Matheus Martins que recebeu alguns bons cruzamentos de Pimentinha e não aproveitou. Joécio também desperdiçou uma boa oportunidade de cabeça. O Campinense não conseguiu encaixar bons contra-ataques. Mas teve a melhor chance do jogo. Numa dessas poucas saídas, Mauri bateu de longe, forte, e a bola só parou no travessão de Luiz Daniel.

O segundo tempo foi o período dos gols, e quem chegou primeiro a quase marcar foi o Sampaio com uma jogada que teve passe de Pimentinha e chute de Matheus Martins de dentro da área logo aos quatro minutos. No lance seguinte Rafael Furtado tentou mais uma, depois o Sampaio seguiu buscando o gol com Matheus Martins de fora da área e defesa de Otávio aos dez minutos.

Pimentinha tentava com seus companheiros, mas quem marcou primeiro foi o Campinense com o gol de Thiaguinho em jogada individual aos 25 minutos. O Sampaio já estava sendo cobrado pela torcida quando Roney tabelou com Alisson e marcou o gol de empate aos 46 minutos.

Com o empate, o Campinense vai para cinco pontos e não consegue mais entrar no G-4 do Grupo B. Na próxima rodada, a Raposa encara o Vitória em Campina Grande apenas para cumprir tabela. O time volta a campo no domingo, pela última rodada do Campeonato Paraibano, quando encara o Auto Esporte-PB em João Pessoa. O Campinense precisa de uma combinação de resultados para não ser eliminado precocemente também no estadual.

campinense

Copa do Nordeste

destaques

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

1 comentário

Renato Silveira disse: 9 de março de 2023 às 00:06 Já não é mais novidade perder. Time horrível, “diretoria” FRACASSADA e ainda ter que ficar ouvindo piadas o tempo inteiro. No chat do jogo houve o seguinte comentário: o time do Campinense é tão ruim que se outro time perder pra ele deveria dar baixa na CBF. É uma esculhambação o que esta “diretoria” AMADORA está fazendo. Campeonato paraibano, não vamos se classificar. Série D, com esta “diretoria” vai ser humilhante. E o Conselho Deliberativo não faz NADA, outra vergonha. Responder

